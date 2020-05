Bolsonaro diz que protocolo sobre hidroxicloroquina deve ser mudado nesta sexta-feira

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (15), que o Ministério da Saúde deve mudar o protocolo de uso da hidroxicloroquina, para que o fármaco seja usado desde os primeiros sintomas da Covid-19. O chefe do executivo se pronunciou em reposta a um apoiador, na porta do Palácio da Alvorada, que relatou ter sido infectado pelo novo coronavírus e se curado com o uso do medicamento.

“O protocolo deve ser mudado hoje [sexta-feira] porque o Conselho Federal de Medicina disse que pode ser usado desde os primeiros sintomas”, afirmou Bolsonaro.

No dia 23 de abril, o presidente do CFM, Mauro Luiz Britto Ribeiro, havia dito, após uma reunião com Bolsonaro, que a entidade autoriza, mas não recomenda o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19.

“Não é uma recomendação. O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da hidroxicloroquina, o que nós estamos fazendo é dando ao médico brasileiro o direito de, junto a seu paciente, em decisão compartilhada com seu paciente, utilizar o medicamento. Nós estamos autorizando, não é uma recomendação, isso é muito importante ficar bem claro”, explicou Mauro Luiz.