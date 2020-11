Bolsonaro afirma que não chamou Covid-19 de “gripezinha”

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quinta-feira (26) que nunca chamou a pandemia da Covid-19 de “gripezinha”.

O comentário foi realizado durante a transmissão ao vivo nas redes sociais que o presidente faz semanalmente. Além disso, afirmou que não há “vídeo ou áudio” em que ele se referefe desse modo

“Falei lá atrás que, no meu caso, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. Foi o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de ‘gripezinha’ a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa, tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo. Sempre gostei de praticar esporte”, afirmou Bolsonaro.