Bolsonaro acusa esquerda de “descriminalizar a pedofilia”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na tarde desta terça-feira (14), que a “esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual”.

Em suas redes sociais, o presidente falava sobre o envio do Projeto de Leio que prevê duras medidas contra o abuso sexual quando a vítima for menor de 18 anos ou incapaz ao Congresso Nacional e disse. “Parabéns ministra Damares pela iniciativa do PL e defesa da família”.

Veja:

– Enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50% a pena para esses crimes.



– Parabéns @DHumanosBrasil @DamaresAlves pela iniciativa do PL e defesa da família. pic.twitter.com/GALBhG76z6 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2020