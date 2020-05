AO VIVO: Nelson Teich fala sobre demissão

PUBLICIDADE 

Após deixar o cargo no Ministério da Saúde nesta sexta-feira (15), Nelson Teich fala com a imprensa. Assista:

No início da tarde desta sexta-feira (15) o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo. Teich é o segundo ministro do governo Bolsonaro a assumir o cargo.

O agora ex-ministro saiu do cargo antes mesmo de completar um mês. Ele foi chamado para o ministério em 17 de abril, após o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ser demitido. A informação foi divulgada pela assessoria do Ministro. Ele participará de coletiva de imprensa na tarde de hoje.