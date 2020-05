Alvo de inquérito que apura fake news, Rey Biannchi mostra PF na casa dele

PUBLICIDADE 

O humorista e músico Rey Biannchi é um dos alvos da investigação que apura produção e disseminação de notícias falsas em prol do presidente Jair Bolsonaro e que atacam o Supremo Tribunal Federal (STF). Agentes da Polícia Federal foram à casa do artista por volta de 6h desta quarta-feira (27), e ele decidiu filmar a ação.

Enquanto a esposa do humorista chora, ele atende os policiais na porta do apartamento. Biannchi demonstra insatisfação com a operação. “Vou mandar esse vídeo para todo mundo. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada”, conta.

O artista também afirma que sua mulher estaria passando mal após a ação da PF. “Vou processar o STF”. Veja o vídeo:

Eduardo Bolsonaro também chegou a divulgar o vídeo em seu Twtiter