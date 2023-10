Vídeo: Carro pega fogo na EPIA Sul

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada

Um carro pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (09), na EPIA Sul, na altura do Atacadão Dia a Dia. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o carro com o motor completamente consumido pelas chamas, que já chegavam ao interior do veículo.

Imediatamente, os militares iniciaram o protocolo de combate ao fogo, que demorou cerca de 20 minutos.

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada.