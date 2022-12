Viagem- Cuidados com os ouvidos dos bebês e crianças durante voo

Viajar com crianças pequenas, principalmente, os recém-nascidos sempre gera preocupação para os pais: devo viajar de avião com meu filho?

Viajar com crianças pequenas, principalmente, os recém-nascidos sempre gera preocupação para os pais: devo viajar de avião com meu filho? De acordo com o médico Stênio Ponte, otorrinolaringologista da clínica OtorrinoDF, tanto crianças quanto os bebês podem voar, mas o especialista afirma que desconfortos podem aparecer devido à mudança de altitude e a pressão durante a viagem. “A dor de ouvido durante o voo ocorre, muitas vezes, pelo retardo da compensação da pressão de dentro do ouvido e de dentro do avião. Com isso, surge a dor no ouvido que na maioria das vezes é aguda. A criança pode ficar inquieta e chorar”, explica.

Segundo o otorrinolaringologista, é importante ressaltar que em bebês e crianças esses sintomas são mais frequentes pela imaturidade do sistema de compensação e pela própria anatomia das estruturas envolvidas na regulação desta pressão.

“Uma saída para minimizar o incômodo é tentar fazer alguma coisa que movimente a mandíbula da criança como, por exemplo, dar água, chupeta, mamadeira. Isso ajuda a equilibrar a pressão do ouvido”, orienta o médico.

Mesmo com a permissão da viagem, os médicos aconselham evitar voos com o bebê antes de completar três meses de idade, a não ser que tenha necessidade.

Quatro medidas essenciais para minimizar o desconforto durante o vôo