Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

25.592.271 TOTALMENTE IMUNIZADOS, 46.024.450 PARCIALMENTE IMUNIZADOS E 71.369.215 APLICAÇÕES DA 1ª DOSE NO BRASIL

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou nesta segunda-feira, 28, a 71.369.215, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 33,7% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 25.592.271, 12,09% dos habitantes.

No total, o País aplicou nesta segunda-feira, segundo dados fornecidos por 26 Estados e o Distrito Federal, 1.119.588, sendo 825.935 em pessoas que receberam a primeira dose e 130.803 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização. Houve também o registro da aplicação de 162.850 doses únicas da vacina da Janssen.

O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 40,46% da população recebeu a vacina. Nos dados relativos à segunda dose, a vacinação também está mais avançada no mesmo Estado, onde 16,75% da população recebeu a imunização completa.