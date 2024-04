Vacina contra dengue chegará a 214 municípios de SP

LUANA LISBOA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um total de 214 municípios do estado de São Paulo serão contemplados com a quarta remessa de vacinas contra a dengue, conforme recomendação do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (25). A capital paulista não foi contemplada.



Serão enviadas 628.523 vacinas para o estado, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.



O Ministério da Saúde anunciou na quinta (25) que haverá a distribuição de 986.548 doses para 625 novos municípios em todo o país, totalizando 1.330 cidades contempladas.



Conforme nota técnica, as doses serão enviadas para municípios já beneficiados nas etapas anteriores e para regiões de saúde que ainda não haviam recebido imunizantes.



Regiões de saúde são conjuntos de cidades próximas que partilham características semelhantes. É uma medida usada para melhor organizar o planejamento e a execução de ações e serviços na área.



O Centro de Vigilância Epidemiológica aguarda o repasse das novas doses para encaminhar aos respectivos grupos de Vigilância Epidemiológica de cada região.



Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais: ranqueamento das regiões de saúde e municípios, quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade prevista pelo fabricante e cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.



A faixa-etária recomendada para a campanha ainda são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.



Na última semana, a pasta anunciou a ampliação da faixa etária para vacinação contra a dengue para todas as pessoas de 4 a 59 anos para as doses vencimento no próximo dia 30 de abril.



Iniciada em fevereiro, a vacinação contra a dengue tem tido baixa procura do público-alvo.



Em entrevista coletiva, a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, afirmou que apenas 117.530 foram aplicadas em abril. Ela ressaltou, no entanto, que os dados de vacinação chegam com atraso para a pasta e, com isso, mais pessoas podem ter recebido as doses.



Mais de 1,6 milhão de doses já foram enviadas aos estados e ao Distrito Federal, das quais 229.675 foram aplicadas em fevereiro e 463.481 em março. Um total de 810.686 das vacinas disponíveis foram administradas (48,19%).



O Ministério da Saúde já adquiriu todo o estoque disponível de Qdenga para 2024 e 2025. O Brasil receberá um total de 5,2 milhões de doses que permitirão a vacinação do público-alvo com as duas doses que completam o esquema vacinal.



Alexandre Naime Barbosa, infectologista e coordenador científico da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), disse à reportagem da Folha de S.Pauloa baixa procura pela vacina se relaciona a dois fatores: a percepção pública de que a dengue é uma doença de baixo risco e, também, ao movimento antivacinação que cresceu no Brasil nos últimos anos.



“A população não entendeu que a dengue é uma doença grave que pode levar à morte, principalmente nessa faixa etária contemplada pela vacina [crianças de 10 a 14 anos]. Além disso, tem a hesitação vacinal após o movimento de vacina contra a Covid e as fake news espalhadas”, diz.