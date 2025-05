UBS 8 de Ceilândia realiza aulão especial de Dia das Mães

Com músicas animadas e dança, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 8 de Ceilândia promoveu, nesta quinta-feira (8), um aulão especial em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no domingo (11). Organizado pela equipe multidisciplinar (e-Multi) da unidade, o evento foi aberto à comunidade e contou com a participação de cerca de 60 pessoas. O objetivo foi proporcionar momentos de lazer, interação social e promoção da saúde, com uma animada aula de zumba seguida de um café da manhã coletivo.

Para a paciente Maria de Jesus, 60, a manhã foi inesquecível. “Hoje foi maravilhoso, melhor do que os outros dias, principalmente porque estamos comemorando o Dia das Mães. Esse carinho faz toda a diferença”, disse.

O fisioterapeuta da equipe, Tadeu Alves, reforçou o impacto positivo da atividade física na saúde. “O sedentarismo é um dos grandes vilões. A dança e outras atividades físicas ajudam no controle da pressão arterial, da glicemia e das dores crônicas. Promover saúde é isso: fazer com que os usuários envelheçam com qualidade de vida, diminuindo a necessidade do uso de medicamentos e, em alguns casos, a necessidade de encaminhamento para a atenção especializada”, afirmou.

A assistente social Márcia Marina da Silva destacou a importância da ação para além do cuidado físico. “É um momento de socialização e empoderamento, que fortalece a cidadania e o bem-estar biopsicossocial dos nossos usuários, especialmente os idosos”, explicou.

Grupo Bem-Estar

Muitas das participantes do evento fazem parte do Grupo Bem-Estar, iniciativa da UBS 8 que oferece atividades físicas e de lazer, diariamente, com aulas de dança, yoga e fortalecimento muscular. Criado há cerca de dois anos pela equipe e-Multi, o grupo recebe, em média, 70 usuários por aula.

Para a participante do grupo, Maria José Menezes, a experiência tem sido transformadora. “Isso aqui é uma bênção! Me sinto muito melhor desde que entrei no grupo. Praticar atividade física me faz feliz, me faz sentir viva”, disse.

“Essas ações mostram o quanto a Atenção Primária pode ir além do consultório. Queremos que nossos idosos tenham acesso a momentos que melhorem não só a saúde física, mas também o ânimo e o convívio”, acrescentou o agente Comunitário de Saúde (ACS) da unidade, Anderson Akai.

Interessados em participar do Grupo Bem-Estar devem procurar a UBS 8 de Ceilândia para fazer um cadastro simples. A participação é aberta a toda a comunidade da região, sem limite de idade, mas é necessário passar por uma avaliação com o fisioterapeuta do local para verificar a aptidão física para a prática das atividades.

Para mais informações, contate-nos pelo e-mail: entrevista.saudedf@saude.df.gov.br

Secretaria de Saúde do Distrito Federal | Assessoria de Comunicação