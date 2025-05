Itapoã recebe atendimento odontológico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade

Após passar pelo Paranoá, o programa Saúde Mais Perto do Cidadão – Restaurando Sorrisos chega ao Itapoã como seu segundo destino. A ação oferece atendimento odontológico gratuito a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com serviços que vão de consultas básicas a tratamentos complexos, como canal e prótese dentária.

A iniciativa será realizada entre os dias 5 de maio e 13 de junho, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 12h e das 14h às 18h. A estrutura ficará montada no estacionamento interno da Administração Regional do Itapoã.

Para participar, é necessário comparecer à unidade móvel do projeto, na própria Administração Regional, às segundas-feiras, das 9h às 16h, para realizar a inscrição. As interessadas devem residir no Distrito Federal, estar inscritas no CadÚnico, e apresentar RG, CPF e cartão do SUS.

A unidade móvel é equipada com consultórios completos e conta com uma equipe formada por cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares e assistentes sociais. Entre os procedimentos oferecidos estão consultas, radiografias, tratamento de canal, extrações dentárias e próteses.

De acordo com o vice-presidente do IBSaúde, Vinícius Medeiros, a ação busca resgatar a confiança e a autoestima dessas pacientes. “Muitas dessas mulheres enfrentaram momentos difíceis e se encontram fragilizadas. Por isso, precisam de apoio para recuperar não apenas a saúde bucal, mas a qualidade de vida e o bem-estar emocional”, salienta.

Resultados no Paranoá

Antes de chegar ao Itapoã, o projeto esteve em funcionamento no Paranoá, entre os dias 20 de março e 30 de abril. Em 29 dias de atendimento, foram realizados 750 atendimentos e mais de 4 mil procedimentos odontológicos, demonstrando a alta demanda e a importância da ação nas regiões administrativas do DF.

Serviço

Projeto: Saúde Mais Perto do Cidadão – Restaurando Sorrisos

Local: Estacionamento da Administração Regional do Itapoã

Data dos atendimentos: De 5 de maio a 13 de junho (segunda a sexta-feira)

Realização: IBSaúde

Fomento: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal