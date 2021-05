Tratamentos caseiros para cabelos danificados

Nada pior do que ter o cabelo super danificado, e gastar rios de dinheiro com produtos que ao invés de tratar os fios agravam a situação. Muitos fios já passaram por diversos danos químicos e de fatores externos, pra esses casos a substância industrializada pode ser ainda mia prejudicial

Os tratamentos caseiros são a melhor opção para fios super danificado, eles consistem no uso de produtos orgânicos, anulando a possibilidade de excesso de química nos fios, e adicionalmente esse tipo de tratamento apresenta ótimos resultados na reconstrução do fio e da textura.

Uma das provas mais fortes que esse tipo de tratamento do resultado, é perceber que os produtos encontrados em lojas e em perfumarias, estão cada vez mais estão usando produtos naturais e orgânicos em sua composição.

Sabendo disso, nós escrevemos esse artigo com algumas receitas com produtos naturais que podem ser feitas em casa, com utilidade máxima nas hidratações semanais dos fios com objetivo de deixá-los hidratados e com caimento mais natural e fluido. Confira:

Azeite e mel ao invés do creme pós condicionador

O mel é o melhor produto para tratar os fios danificados, ele ajuda no crescimento e na produção da queratina, pode ser assim considerado uma Vitamina para crescer Cabelos da natureza, além de ser um grande responsável na recuperação do fio. O azeite de oliva, tem propriedades antioxidantes e reduz a proliferação do DTH, hormônio que reduz e danifica a espessura dos fios e também causa a queda capilar

Para aplicar essa receita é simples, com os cabelos ainda úmidos após o uso do condicionador, passe nos fios um copo de mel com um duas colheres de sopa do azeite, o resultado desse tratamento será cabelos mais sedosos e fortes. Claro, não se esqueça de enxaguar bem após o uso, pois o mel tende a se fixar no couro cabeludo, deixando resíduos

Abacate, iogurte natural e banana substituindo o creme pós condicionador

Basta ¼ de abacate, ½ de banana e uma colher de sopa de iogurte natural para se ter uma receita capilar revitalizante, somente usando produtos naturais, que são fáceis de encontrar no mercado.

O abacate é um grande aliado dos fios, ele possui ácidos graxos, que tem propriedades hidratantes para os cabelos, a vitamina E contida nele, é um antioxidante essencial para a revitalização das madeixas; já aa banana, funciona como um selador, e mantém os nutrientes no fio; o iogurte, possui a vitamina A, que reconstrói as células do cabelo.

O uso também é bem simples, misture o abacate, a banana e o iogurte e faça a aplicação depois da lavagem rotineira deixando agir por 20 minutos. Após este período, faça enxague com água fria.

Clara de ovos e manga ao invés do creme pós condicionador

A mistura da manga a clara de ovo batida liquidificador e aplicada nos cabelos após o condicionador, é uma ótima opção para melhorar a aparência danificada os fios.

A manga possui vitaminas A, B e C, que ajudam na reconstrução, na redução da queda e ainda da força extra aos fios; já a claro do ovo é uma ótima fonte de proteínas, essa vitamina é uma grande aliada para a construção das madeixas.

Óleo de coco e ovos podem ser usados como creme térmico

O óleo de coco se for misturado ao ovo é uma ótima escolha de nutrição para os fios danificados, pois esses produtos hidratam e dão nutrientes aos fios, resultado para que o fio cresça com mais vitalidade!

A receita é rápida e eficaz, aqueça três colheres de sopa de óleo, adicione o ovo e misture, a aplicação deve ser feita nos cabelos úmidos, após isso você pode cobrir a cabeça com uma touca térmica de sua preferência no tempo de 30 minutos, após passado o tempo, enxague e retire os resíduos, os fios já estarão com aparência totalmente diferente já após o primeiro uso.

Vinagre de maçã e chá de erva cidreira podem ser usados como spray leave-in

O vinagre de maçã, e o chá de erva cidreira deixam um cheiro forte nos cabelos, porém eles também hidratam os fios, fortalecem e realçam o brilho, isso é possível graças ao pH contido neles, que são responsáveis pelo fechamento das cutículas dos fios.

Esses produtos têm a mesma utilidade do leave-in, então eles podem aplicados necessidade do enxágue. Misture uma parte de água com uma de vinagre de maçã e chá da erva cidreira, coloque tudo em um borrifador e espirre sobre os fios. Após as madeixas secarem, o resultado será claramente percebido!

Então é isso, bem simples não? Perceba que os produtos de origem natural são tão poderosos quanto os de farmácia, e devem ser sim incluídos no uso diários, pois também tem um custo mais baixo.

Gostou desse artigo? Mande a algum conhecido que precise conhecer essas técnicas e receitas, com toda a certeza isso vai ajudar a outras pessoas que querem renovar os fios.