Tempo seco pode ser prejudicial à pele

A pele é muito sensível e, por isso, sofre com a mudança de clima e a baixa umidade

O clima seco afeta diretamente nossa saúde, mesmo quando estamos acostumados. Garganta seca, nariz sangrando e irritação nos olhos são alguns sinais da falta de umidade. No entanto, o maior órgão do corpo também precisa de cuidados especiais. A pele é muito sensível e, por isso, sofre com a mudança de clima e a baixa umidade.

O médico dermatologista e responsável técnico da Clínica AEPIT, Gilvan Alves, explica que a pele está exposta às intempéries do meio ambiente, como as partículas que sobem mais no ar com a seca. “Essas partículas se acomodam na pele e causam alterações”, complementa.

Cuidados necessários

De acordo com o médico, os cuidados devem ser redobrados durante a seca, por dentro e por fora. “É fundamental ingerir água, e como a seca se inicia com o inverno, é sempre bom colocar um alarme para lembrar de tomar de 2 a 3 litros por dia”, comenta. Ele enumera alguns: “é preciso tomar só um banho por dia, rápido e com a água mais para fria, sem usar bucha ou esponja para esfregar pele”, explica. Após o banho, ele esclarece que não é necessário esfregar a toalha, mas sim “batê-la”. “Deixe a pele úmida e depois passe um creme hidratante, para não deixar a pele secar”, frisa.

O creme hidratante é a melhor opção para hidratar a pele, segundo o dermatologista. A Farmacêutica diretora e fundadora da Farmacotécnica, Romelita Milagres Tokarski, aponta o Hidratante Multiprotetor Progressivo RLMT 2 como uma ótima escolha, principalmente para o clima seco de Brasília. “Testes feitos em laboratório confirmaram a capacidade de manter um aumento de hidratação por 24 horas, e o seu uso contínuo melhora os resultados, fortalecendo a capacidade intrínseca de hidratação a cada dia de uso”, esclarece.

A farmacêutica destaca que os resultados positivos do produto são graças ao Sistema Multiprotetor Progressivo, composto por “uma combinação de ativos, como a glicerina, o extrato de girassol, extrato de trigo hidrolisado, silicone, ureia, entre outros, capaz de devolver elasticidade, conforto e proteção à pele de todo o corpo e, um veículo com fórmula equilibrada”. Essa combinação devolve a elasticidade à pele, além de promover conforto e proteção. “Esse é um produto que pode ser usado no corpo todo, e na face é recomendado para peles extremamente secas nessa região”, diz Romelita.

Os cuidados com a pele no clima seco não se restringem apenas à aplicação de produtos e banhos. O Dr. Gilvan acrescenta que alimentos ricos em vitaminas E, D, C e A, têm um papel crucial na proteção da pele. “Além dos alimentos, é importante lembrar de passar protetor solar mesmo em dias nublados”, ressalta.

Ademais, o clima seco pode piorar problemas de pele já existentes. “Pessoas com psoríase e eczemas precisam redobrar os cuidados”, alerta o especialista. Ele recomenda que pessoas que sofrem com esses problemas ou outros dermatológicos procurem seus médicos para reforçar o tratamento.