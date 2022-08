Techtools apresenta novas tecnologias para a saúde, durante congresso da CMB, em Brasília 

De 23 a 25 de agosto, Brasília será palco de um dos mais importantes eventos da área da saúde no Brasil, o 30º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e 13º Congresso Internacional das Misericórdias, promovido pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB).

O evento reunirá especialistas e palestrantes, nacionais e internacionais, além de um Espaço de Inovação, com uma Feira de Exposição onde empresas do setor da saúde apresentarão ao mercado brasileiro soluções, tendências mundiais e tecnologias inovadoras em saúde. São produtos voltados a consumidores, médicos e instituições de saúde em geral.

Na ocasião, a techtools health, empresa de tecnologia em saúde, apresentará em seu estande produtos de última geração, trazidos de Israel, com foco em telessaúde. Um deles, inédito no Brasil, é o N9, da israelense Nonagon, umdispositivo para a realização de nove tipos de exames físicos remotamente.

Outros produtos que estarão em exposição na feira e disponíveis para experimentação são: o Orcam MyEye, um dispositivo portátil de visão artificial que, acoplado aos óculos, auxilia pessoas cegas e deficientes visuais a ler textos, reconhecer rostos e embalagens, entre outras funcionalidades; o Cnoga MTX, um dispositivo portátil não invasivo, que realiza 16 exames de forma rápida e segura, sem sangue nem picadas; o X-Magic, um extrator de material genético de baixo custo, que possibilita a coleta de DNA e RNA em até dois minutos e em qualquer lugar, sem a necessidade de equipamentos laboratoriais e pessoal especializado; e o Revo Foot, prótese ortopédica para a substituição do pé humano, fabricada com alumínio excedente da produção de motores da Toyota.

Outro destaque no estande de 450 m2 da techtools health será um espaço destinado à demonstração de teleatendimento, com dois ambientes: o primeiro simulando um consultório médico e o segundo um ambiente residencial, onde a pessoa poderá experimentar a sensação de uma consulta médica à distância.

Abaixo mais informações e imagens dos produtos:

– N9 (inédito no Brasil): é um aparelho para exames físicos remotos, da empresa israelense Nonagon, que possibilita aferições e registro automático de dados na nuvem de nove exames físicos: Estetoscópio (para coração, pulmões e abdômen), Otoscópio (para ouvido), Oxímetro (para saturação e batimento cardíaco), Termômetro IV (para temperatura corporal), além de possibilitar exames de boca, garganta e pele, quando acoplado à câmera do smartphone.

Amplamente comercializado em Israel, nos EUA e em diversos países da Europa, o dispositivo é compacto e de fácil manuseio, oferece uma experiência amigável e permite a coleta de dados clinicamente validados. O N9 chega para revolucionar o serviço de telessaúde no Brasil, pois permite alcançar mais pacientes, o que torna os cuidados de saúde mais acessíveis, para qualquer pessoa, em qualquer localidade, além de auxiliar no processo diagnóstico e na tomada de decisões terapêuticas, com base em dados de exame físico objetivos e precisos realizados de maneira remota. Vídeo com apresentação do produto: https://www.youtube.com/watch?v=wRnlI0E6x4s)

Orcam MyEye: um dispositivo ativado por voz projetado para auxiliar pessoas cegas e com deficiência visual a terem mais autonomia e independência. O dispositivo conta com uma tecnologia avançada de reconhecimento de faces que ajuda o usuário a identificar as pessoas ao seu redor. Além disso, realiza a leitura de qualquer tipo de texto em português, inglês e espanhol, reconhece embalagens e permite identificar cédulas de dinheiro. Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=0d6OHldD7Ek)

– Cnoga MTX: um dispositivo portátil não invasivo, que realiza 16 exames de forma rápida e segura, sem sangue nem picadas, permitindo a análise de hematócrito (HCT), hemoglobina (HB), porcentagem de células vermelhas (RBC), oxigênio do sangue (SPO2), pressão sanguínea e pressão arterial, entre outros.

Já homologado pela Anvisa, o produto possibilita o acesso à saúde de pessoas que precisam de monitoramento frequente. Realizando medições nas pontas dos dedos, pode ser usado por toda a família, na casa, no trabalho e durante viagens, permitindo monitorar a saúde com maior frequência, melhor gerenciamento de doenças, além de menos sofrimento, menores complicações médicas e redução nos custos com a saúde. Mais informações: https://www.youtube.cowatch?v=bpYzepLug54

– Prótese Revo Foot: uma prótese ortopédica para a substituição do pé humano em casos de amputação, concebida para proporcionar o máximo conforto ao usuário. É facilmente adaptável a qualquer elemento protético de fixação existente no mercado.

O principal diferencial do Revo Foot é a possibilidade de o usuário desmontá-lo em sua própria casa, sem a necessidade de um profissional especialista. Com o passar do tempo, o usuário não precisará realizar a troca de sua prótese por inteiro, apenas das peças avariadas e/ou de acordo com o tempo de vida útil recomendado pelo fabricante. Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=KvR8DFw_kVU

– X-Magic: um extrator de material genético de baixo custo, da empresa brasileira Engenetiq, que permite a extração de DNA e RNA em apenas dois minutos e dispensa o uso de equipamentos laboratoriais e de pessoal especializado. O extrator será voltado ao mapeamento genético populacional e à criação do primeiro grande banco de dados de prontuários genéticos do país.

SERVIÇO

O quê: 30º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e 13º Congresso Internacional das Misericórdias

Quando: de 23 a 25 de agosto.

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Endereço: District of Freedom, SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A, SHS – Asa Sul, Brasília (DF).

