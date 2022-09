Risco de Alzheimer pode ser maior entre idosos que tiveram covid-19, sugere pesquisa

A pesquisa estudou mais de seis milhões de prontuários e aponta que o maior risco foi observado em mulheres acima de 85 anos

Idosos que contraíram covid-19 têm risco “substancialmente maior” de desenvolver Alzheimer. Estudo publicado no periódico Journal of Alzheimer’s Disease, realizado com pacientes com mais de 65 anos, indica que o risco de desenvolver a doença no grupo de idosos que se infectaram com o novo coronavírus é entre 50% e 80% maior do que entre os participantes do grupo de controle.

A pesquisa, realizada pela Case Western Reserve University (EUA), estudou os prontuários de mais de seis milhões de pacientes e aponta que o maior risco foi observado em mulheres acima de 85 anos. Os pesquisadores dizem que não está claro se a covid-19 desencadeia o desenvolvimento do Alzheimer ou se apenas acelera o seu aparecimento.

Pesquisa identificou região do cérebro onde ocorrem primeiras alterações; doença começa com acúmulo de proteínas que pode durar de 15 a 20 anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas

Estadão conteúdo