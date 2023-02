Quando poderei tomar a vacina bivalente?

A Secretaria de Saúde fez uma previsão de datas para cada etapa, mas os estados e as cidades poderão implementar seus próprios calendários

Nesta segunda-feira (27), o Brasil dá início a uma nova etapa da campanha de vacinação contra a covid-19, com as doses bivalentes do imunizante. Essa nova vacina protege também contra as cepas atualizadas do coronavírus, inclusive contra a ômicron.

Para receber a bivalente, é necessário ter tomado ao menos duas doses da vacina original. Ela serve tanto para substituir a terceira ou quarta dose daqueles que estão atrasados, como para ser uma quinta dose. É necessário ter um intervalo de pelo menos quatro meses da última dose.

Desenvolvida pela Pfizer, o imunizante será dado, inicialmente, apenas para um grupo seleto: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

A Secretaria de Saúde fez uma previsão de datas para as demais etapas, mas os estados e as cidades poderão implementar seus próprios calendários.