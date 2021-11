Preparação verão: dicas práticas para evitar a micose de unha, uma das doenças mais comuns nessa estação

Umidade e altas temperaturas definem o verão e são condições propícias para o surgimento da micose de unha; saiba como evitar

No verão é comum as pessoas se preocuparem ainda mais com seu corpo. Mas, principalmente durante a estação mais quente do ano, os pés merecem atenção redobrada. Marcada por altas temperaturas e umidade, essa estação propicia um ambiente favorável para o aparecimento de diversas doenças de pele e de unha, como é o caso da onicomicose.

Comumente chamada de micose de unha, a onicomicose é uma infecção causada por fungos que se alimentam da queratina, uma proteína que forma a maior parte das unhas. As dos pés são as mais afetadas, pois, normalmente, são regiões que ficam mais abafadas e úmidas. No verão, especialmente, além do calor e umidade, é comum que as pessoas andem descalças em espaços públicos, como as praias, e isso também propicia um cenário ideal para a proliferação de fungos.

Para identificar a presença de micose nas unhas, é necessário consultar um dermatologista, mas alguns sinais podem ser sugestivos: descolamento, aspecto amarelado ou esbranquiçado, unhas mais espessas e ocas, escurecidas e até doloridas.

Para evitar esses fungos, é preciso deixar as unhas curtas, limpas, evitar andar descalço em espaços públicos e optar por calçados mais abertos.

Agora, para quem já está com micose de unha, é indispensável a avaliação de um dermatologista que saberá indicar o melhor tratamento.

Um dos possíveis tratamentos, é a aplicação de Loceryl®, um esmalte terapêutico composto por amorolfina, que elimina os fungos causadores da micose, penetrando na unha e protegendo contra a disseminação. Com apenas uma única aplicação semanal, a substância age nas unhas por mais sete dias e elimina os fungos desde o primeiro dia de aplicação.

