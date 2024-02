Policlínica do Gama oferece curso de contagem de carboidratos a pacientes com diabetes

Objetivo é melhorar hábitos alimentares mediante educação nutricional

A partir da próxima terça-feira (27), o ambulatório de Pé Diabético da Região de Saúde Sul, na Policlínica do Gama (Polic-Gama) (https://www.saude.df.gov.br/policlinica-gama), realizará o Curso de Contagem de Carboidratos – Educação em Saúde em Diabetes. A capacitação se destina a usuários e servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 ou que já estejam em acompanhamento na unidade. As inscrições são feitas presencialmente no próprio ambulatório, no Hospital Regional do Gama, localizado na Área Especial nº 1 – Setor Central.

Serão oferecidas três turmas em 2024. O curso contará com dois encontros presenciais, uma vez ao mês. O objetivo é melhorar os desfechos dos tratamentos oferecidos no ambulatório, estimulando os usuários a aprimorarem seu autocuidado e seu consumo nutricional. As inscrições são gratuitas.

A primeira aula vai orientar sobre os métodos de educação alimentar, tirar dúvidas e identificar limitações dos usuários em aderir à terapêutica nutricional proposta no acompanhamento. Após o encontro, os alunos terão o prazo de um mês para colocar o aprendizado em prática, realizando a contagem de carboidratos de seus alimentos por conta própria. Na segunda aula, os alunos devem apresentar os resultados obtidos, ocasião em que também receberão instruções sobre a manutenção do tratamento.

Acesso ao serviço

O atendimento da pessoa com diabetes é iniciado na Unidade Básica de Saúde (UBSs) (https://www.saude.df.gov.br/unidades-basicas) de referência, de acordo com o seu endereço residencial. No InfoSaúde (https://info.saude.df.gov.br/buscasaudedfubs/) é possível identificar a unidade, usando o Código de Endereçamento Postal (CEP) do paciente.

Aqueles que possuem diabetes tipo 2 são acompanhados por um médico de família e um enfermeiro em consultas intercaladas. Quando necessário e de acordo com a avaliação de risco, os usuários são encaminhados para avaliação de um endocrinologista nos ambulatórios especializados com a participação de equipe multiprofissional.

Já os pacientes com diabetes tipo 1 são encaminhados, prioritariamente, para endocrinologista do ambulatório de referência da região e seguem com toda a assistência na UBS para entrega dos insumos (tiras reagentes, lancetas, agulhas para canetas ou seringas).

Diabetes mellitus

O diabetes mellitus é um conjunto de alterações metabólicas que acarreta elevados níveis de glicemia no sangue, decorrentes da deficiência na produção de insulina. O quadro pode provocar complicações crônicas como doenças cardiovasculares, oculares, renais e neurológicas.

O tratamento do paciente com diabetes inclui educação e conscientização a respeito da síndrome, estímulo para uma alimentação saudável, prática de atividade física regular e orientações para metas de controle adequado de pressão arterial, peso, lipídeos e glicemia.

Serviço

Curso de Contagem de Carboidratos – Educação em Saúde em Diabetes – Ambulatório de Pé Diabético da Região de Saúde Sul – Gama

Turma 1: 27/02 e 26/03

Turma 2: 21/05 e 18/06

Turma 3: 03/09 e 05/11

Local: Ambulatório de Pé Diabético no Hospital Regional do Gama (HRG) – Área Especial nº 1 – Setor Central

Horário: 13h às 18h