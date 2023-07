Plástica gengival: quando e para quem o procedimento é indicado

Qualquer pessoa que tenha alterações gengivais que afetem sua funcionalidade ou estética pode fazer a cirurgia, contando que o procedimento seja recomendado

A plástica gengival é um procedimento que ajuda a garantir a recuperação do visual da gengiva que necessita passar por uma reconstrução – seja por não ser capaz de cobrir raízes dentárias expostas, para engrossar tecidos gengivais muito finos e, até mesmo, para melhorar o aspecto de regiões com pinos ou canais em tratamento.

O dentista Alessandro Lourenço, especialista em periodontia e reitor do Instituto Aria de odontologia, explica que o procedimento pode ser feito por aspecto funcional ou para questões estéticas. “A gente tem alguns procedimentos realizados, como correção de sorriso gengival – quando a pessoa sorri e mostra mais gengiva do que dente –, quando tem raízes expostas e a gente precisa cobrir as raízes, podemos aumentar a quantidade de gengiva queratinizada para que ela seja uma gengiva mais resistente ou ainda aumentar a espessura dela”, explica. Portanto, o procedimento é indicado para corrigir:

sorriso gengival, quando aparece mais gengiva do que deveria, geralmente mais de 3 milímetros;

raízes expostas, para evitar a possibilidade de quadros de infecções, por exemplo.

Qualquer pessoa que tenha alterações gengivais que afetem sua funcionalidade ou estética pode fazer a cirurgia, contando que o procedimento seja recomendado e realizado por cirurgiões odontológicos com experiência na técnica. O objetivo é garantir o bem-estar do paciente. “É muito difícil você ter um sorriso funcional e esteticamente bom se quando sorri aparece muito a gengiva ou se tem desníveis das margens gengivais. É preciso ter uma harmonia entre a gengiva e os dentes”, aponta Lourenço.

Após a cirurgia, é necessário tomar alguns cuidados: alimentação à base de líquidos e pastosos em temperatura ambiente nas primeiras 48 horas e repouso de 72 horas, sem fazer esforço físico e bucal, são essenciais. Depois de uma semana, os pontos já podem ser retirados em consultório e em 30 dias o desconforto deve desaparecer.