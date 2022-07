Plantas dentro de casa podem melhorar o humor. Saiba o que a ciência diz sobre isso

Uma pesquisa mostrou como as plantas dentro de casa influenciam nossa saúde física e psicológica, e pode mudar nossa vida

Quando Hannan Braun se sentia estressado no trabalho, ele comprava uma planta de presente para si mesmo. “A certa altura, acho que tinha bem mais de cem plantas”, disse Braun, que morava em um estúdio e trabalhava na linha de frente da pandemia em Boston, “mas nunca parecia bagunçado nem demais”. Para Braun, as plantas dentro de casa têm sido uma tábua de salvação para lidar com o estresse da residência médica durante a pandemia. Cercar-se de vegetação exuberante sempre o acalmava, contou ele, e o ajudava a se sentir rejuvenescido.

“As diferentes propriedades das plantas, como a aparência, o cheiro e a sensação ao toque, nos afetam de muitas maneiras”, afirmou Mengmeng Gu, professor associado de ciências hortícolas da Universidade do Texas. “Elas podem ser gostosas ao toque, deixar o espaço mais perfumado e ser um colírio para nossos olhos.”

Mas como e por que as plantas têm efeitos tão positivos sobre nós? Uma pesquisa sobre as últimas décadas mostrou como dentro de casa elas influenciam nossa saúde física e psicológica. Pessoas e plantas estão naturalmente conectadas. Os seres humanos têm uma conexão inerente com vegetação e outros seres vivos, de acordo com o que é conhecido como a hipótese da biofilia, uma ideia popularizada em 1984 pelo naturalista e escritor E.O. Wilson. Desde então, mais de três décadas de pesquisas em todo o mundo confirmaram a hipótese e mostraram que os ambientes naturais têm um efeito considerável no aumento das emoções positivas e na diminuição das negativas.

“As pessoas afirmam, como senso comum, que estar na natureza as relaxa. Dizem que a natureza as ajuda a se recuperar do estresse e das tragédias, que estar em ambientes naturais é um processo de cura. Agora sabemos que há uma base sólida para isso”, ensinou Wilson em uma entrevista ao The Washington Post em 2015.

SATISFAÇÃO

Quando as pessoas começaram a passar mais tempo em ambientes fechados, trouxemos pedaços do mundo natural para continuarmos nos sentindo conectados. As plantas podem melhorar o humor rapidamente. Nossa conexão com elas é tão forte que às vezes precisamos de apenas alguns minutos na presença delas para já começarmos a nos sentir bem.

Estudos descobriram que menos de 20 minutos são suficientes para nos dar uma sensação de paz. Em um experimento, os participantes que passaram de cinco a dez minutos em uma sala com algumas plantas se sentiram mais felizes e satisfeitos do que aqueles em uma sala sem plantas. Em outro estudo, os participantes se sentiram mais tranquilos e positivos depois de passar 15 minutos em uma sala perto de uma planta alta (cerca de um metro e meio) em comparação com outros objetos.

No entanto, Gu nos lembra de que “não é apenas ver uma planta que melhora nosso humor tão rapidamente, mas os cheiros também podem fazer uma enorme diferença”, embora os estudos sobre os efeitos das plantas nos sentidos não visuais sejam limitados.

Se você passa horas a fio dentro de um escritório ou algum outro espaço pequeno, as plantas podem trazer uma sensação de alívio. Em um estudo realizado durante a pandemia, os participantes que tinham plantas em ambientes internos experimentaram significativamente menos sintomas de depressão e ansiedade do que aqueles que não tinham. A presença delas levou ao sentimento de “estar longe” de demandas sociais ou físicas.

Outros estudos mostraram que interagir com plantas suprime o sistema que é ativado quando sentimos sinais de estresse. Em um estudo, jovens adultos que passaram alguns minutos replantando e transplantando vegetação dentro de casa relataram se sentir muito menos estressados no fim da tarefa em comparação com colegas envolvidos em uma atividade de computador. Além disso, a pressão arterial dos participantes, após medições, estava muito mais baixa entre aqueles que manusearam plantas, sugerindo que elas têm o potencial de suavizar a resposta de luta ou fuga do corpo.

“As plantas também têm uma enorme capacidade restauradora”, observou Melinda Knuth, professora-assistente de ciências hortícolas na Universidade da Carolina do Norte. “Seja ao ar livre, como no quintal, ou dentro de casa, com plantas em ambientes internos, a natureza pode nos ajudar a recarregar as baterias”, lembrou a professora.

RESTAURAÇÃO

Quando nos concentramos em atividades exigentes por muito tempo, como nosso trabalho, isso pode levar à fadiga mental e a emoções negativas, que podem afetar nossa capacidade de atenção. Nessa situação, ver uma planta pode gerar uma centelha de interesse, redirecionar nossa atenção e restaurar nossos recursos físicos e mentais, uma ideia conhecida como teoria da restauração da atenção. Estudos constataram que o efeito “restaurador” induzido pelas plantas tem um amplo alcance: renovando emoções positivas e aumentando a produtividade, a criatividade e a capacidade de atenção.

É importante, no entanto, lembrar as advertências a muitos desses estudos: alguns foram realizados em ambientes altamente controlados e principalmente entre estudantes universitários. Eles refletem situações instantâneas e não efeitos de longo prazo. E suas implicações no mundo real para um grupo mais variado de pessoas – por exemplo, entre adultos mais velhos ou em ambientes de poucos recursos – podem ser diferentes.

Mas é difícil ignorar o volume de pesquisas que mostram que as plantas de interior têm um efeito significativamente positivo no humor e na saúde física. Então, como estamos passando mais tempo dentro de casa – seja por causa da pandemia, do trabalho ou do clima -, talvez esteja na hora de incluirmos algumas plantas nos ambientes internos./TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Estadão Conteúdo