Pfizer entrega mais 1,2 milhão de doses das vacinas pediátricas

A entrega do segundo lote de imunizantes foi antecipada pela empresa, já que as vacinas só chegariam ao Brasil no dia 20 de janeiro

A Pfizer entregou neste domingo (16), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), mais 1,2 milhão de doses das vacinas pediátricas compradas pelo Ministério da Saúde. A entrega do segundo lote de imunizantes foi antecipada pela empresa, já que as vacinas só chegariam ao Brasil no dia 20 de janeiro. A antecipação, porém, permitirá que os estados recebam as doses até terça-feira (18). “Depois de completar o esquema vacinal contra a Covid-19 de mais de 145 milhões de pessoas a partir dos 12 anos, o Brasil recebe, agora, reforço para a imunização das crianças de cinco a 11 anos. Mais 1,2 milhão de doses da Pfizer desembarcaram no país na manhã deste domingo”, afirma o Ministério da Saúde por meio de nota. A primeira remessa de vacinas pediátricas, também composta por 1,2 milhão de doses, chegou ao país na última quinta-feira (13) e foi distribuída aos estados e o Distrito Federal. Por conta dos imunizantes, 11 capitais já começaram a imunização do público infantil. A vacinação já começou em: Aracaju (SE);

Belo Horizonte (MG);

Campo Grande (MS);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Recife (PE);

Salvador (BA);

São Luís (MA);

Vitória (ES);

Brasília (DF)