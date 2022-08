Pets: Especialista alerta sobre a importância do passeio matinal com animais de estimação

A veterinária Joana Barros ressalta que é nesse momento que o cortisol é liberado deixando o pet mais tranquilo durante o dia

Passear com os animais de estimação é algo que precisa estar na rotina dos tutores, pois é nesse momento que o bichinho faz as necessidades e pratica atividade física. Os pets acabam se adaptando a rotina do dono, mas o que muitos não sabem é que o passeio matinal é o mais importante de todos.

A médica veterinária Joana Barros explica que, assim como no organismo do ser humano, o cortisol também conhecido como o “hormônio do estresse” é produzido nas adrenais e lançado na corrente sanguínea aos primeiros raios de luz. De acordo com Joana, ele tem diversos papéis no organismo do animal. Entre eles, fortalecimento do sistema imunológico.

“Se o animal não libera esse hormônio pela manhã ele se acumula no organismo e, no fim do dia, se torna literalmente tóxico ao cérebro. O excesso de cortisol prejudica a capacidade de regular as emoções e pode dar hiperexcitabilidade. É por isso que pets que não se exercitam no começo do dia ficam “malucos” no final dele, correndo pela casa toda, pegando e destruindo objetos”, afirma.

A médica conta que o aumento do cortisol pode também causar fraqueza muscular, aumento do apetite e da sede, aumento do peso, principalmente na circunferência abdominal. Joana reforça que os tutores precisam se organizar para um passeio matinal com seu amigo para manter a saúde e longevidade do pet.

“No passeio da manhã é importante deixar que o pet fareje, role na grama se desejar e caso ele seja reativo com outros cães, evite o contato. Pois nos casos de reatividade, o estresse do contato será um maior causador no aumento do cortisol. Para gatos não acostumados com passeios supervisionados, é importante abrir as janelas e estimular o exercício por meio de brincadeiras”, ressalta.