Pensando em engravidar? Acupuntura pode ajudar a melhorar a fertilidade

Com a estimulação de pontos específicos, a acupuntura pode ajudar a melhorar o fluxo na região do útero e ovários e melhorar as condições para a chegada do bebê

Além de estimular o fluxo sanguíneo e hormonal, a técnica também ajuda a tratar o emocional das pacientes Técnica milenar que chegou ao Brasil há mais de um século, a acupuntura pode ajudar famílias que estão tentando engravidar a alcançar o resultado positivo. As agulhadinhas nos pontos conhecidos como "meridianos" ajudam a regular o funcionamento do organismo e melhorar a fertilidade.

Após ataques de Milei, papa Francisco vira personagem em disputa nas eleições argentinas Com a estimulação de pontos específicos, a acupuntura pode ajudar a melhorar o fluxo na região do útero e ovários e melhorar as condições para a chegada do bebê. A acupunturista Aylla Gomes, especialista em fertilidade, explica que além de estimular o fluxo sanguíneo e hormonal, o trabalho da acupuntura também melhora o psicológico das tentantes. “A mulher que está tentando engravidar passa por várias fases e conseguimos amenizar esses sintomas para que ela tenha uma caminhada mais leve”, explica. Além da mulher, o homem também pode fazer acupuntura para melhorar a fertilidade. “Temos excelentes resultados, melhorando a quantidade e qualidade dos espermatozoides”, conta a especialista. No caso de mulheres que têm endometriose, síndrome do ovário policístico, baixa reserva ovariana e outras alterações que podem prejudicar a chances de engravidar, a acupuntura também pode ajudar. “A técnica tem uma excelente atuação nesses casos e, inclusive, tem diversos artigos científicos que comprovam que a acupuntura pode melhorar as chances de engravidar por fazer a regulação desses desequilíbrios femininos”, explica Aylla.