Páscoa: Odontopediatra dá dicas de como se proteger de cáries

Excesso de chocolate e falta de cuidados adequados podem prejudicar a saúde bucal das crianças

A Páscoa é uma época festiva muito aguardada pelas crianças e é comum que os adultos as presenteiem com doces, chocolates e outros tipos de guloseimas. No entanto, é importante lembrar que esses alimentos podem ser prejudiciais à saúde bucal dos pequenos, podendo acarretar no aparecimento da doença cárie , se consumidos em excesso e sem os cuidados adequados.

Segundo a odontopediatra Ilana Marques, da clínica IGM Odontopediatria, para garantir que os dentes das crianças fiquem saudáveis durante a celebração, é importante que os pais e responsáveis incentivem a ingestão de alimentos neutralizadores após o consumo dos chocolates e só então, faça a escovação dos dentes e usem o fio dental. Isto porque se a criança ingerir o chocolate e escovar os dentes logo depois, estará esfregando o ácido do chocolate nos dentes e então piorando a situação . O ideal é limitar o consumo de doces e chocolates a um período do dia ao invés de permitir que comam um pouquinho várias vezes ao dia. A alta frequência é um problema, ressalta a especialista.

A odontopediatra também dá outra dica importante: escolher chocolates com maior teor de cacau, que possuem menos açúcar em sua composição e são menos prejudiciais aos dentes. “Também é interessante optar por chocolates com formatos mais simples e evitar aqueles com recheios muito açucarados, que podem aderir aos dentes e aumentar o risco de lesões de cárie”, afirma Ilana Marques.

De acordo com a especialista, alguns alimentos podem proteger os dentes de futuros problemas. “Sempre que ingerir alimentos perigosos, como chocolate, é importante comer os alimentos protetores, que são todos os tipos de castanhas, queijos e pipoca de sal”, complementa a odontopediatra, da clínica IGM Odontopediatria.

Resumindo Ilana dá ainda algumas dicas para proteger a saúde bucal das crianças durante esse período:

Limite a frequência do consumo de doces: Estabeleça limites claros para a frequência da ingestão de doces que as crianças podem consumir por dia. É importante lembrar que o açúcar é um dos principais causadores da doença cárie.

Escolha opções mais saudáveis: Opte por chocolates com maior teor de cacau e menos açúcar.

Incentive a escovação e uso do fio dental após o consumo dos alimentos protetores que devem ser ofertados após os alimentos perigosos. Certifique-se de que as crianças escovem os dentes pelo menos duas vezes ao dia e usem fio dental diariamente. Explique a importância da escovação e mostre como fazê-la corretamente.

Faça visitas regulares ao dentista: Agende consultas regulares com o dentista para garantir que a saúde bucal das crianças esteja sendo monitorada e tratada, se necessário.

Ensine bons hábitos alimentares: Incentive a alimentação saudável em casa e ensine às crianças sobre os efeitos nocivos do açúcar em excesso na saúde bucal e geral.