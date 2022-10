OUTUBRO ROSA: Hoje tem projeção no Congresso Nacional com mulheres vítimas de câncer

Além de fortalecer a pauta do câncer no Congresso Nacional o objetivo é chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa

Em 2020 foi realizada, pela primeira vez na história do Brasil, uma projeção nas torres do Congresso Nacional de fotos de mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, de frases de conscientização sobre o câncer de mama e dados da incidência da doença no país.

A ação foi um grande sucesso entre os stakeholders e mídia, e fez parte do calendário oficial do Outubro Rosa do Congresso Nacional em 2020 e 2021. A projeção virou uma marca da instituição, uma ação fixa no Outubro Rosa, e será repetida este ano, programada para ocorrer no dia 05 de outubro.

Além de fortalecer a pauta do câncer no Congresso Nacional o objetivo é chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa e para a importância dos cuidados com a saúde da mulher, proporcionando informação para a população sobre a doença e estimulando as mulheres a se cuidarem, passando uma mensagem positiva, que valorize a saúde e a vida.

As frases a serem projetadas são:

• Outubro Rosa.

• Luta contra o câncer de mama.

• 1 em cada 12 mulheres terá câncer de mama.

• 66 mil mulheres diagnosticadas em 2022.

• 95% de chance de cura.

• Segunda causa de morte em mulheres.

• Faça o diagnóstico precoce.

• Fique atenta aos fatores de risco.

• 40% dos cânceres são diagnosticados avançados.

• Conheça seu subtipo molecular de câncer de mama.

• Procure ter hábitos saudáveis.

• Cuide-se o ano todo.

• É lei o diagnóstico do câncer em até 30 dias.

• É lei o início do tratamento do câncer em até 60 dias.

• É lei a reconstrução mamária.