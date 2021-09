Opas seleciona Fiocruz como centro regional para produção de vacinas contra covid

A Sinergium Biotech, empresa biofarmacêutica privada da Argentina, também foi escolhida para a iniciativa.

A Organização Pan-americana de Saúde (Opas) selecionou o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como centro regional para o desenvolvimento e a produção de vacinas contra a covid-19 na América Latina.

“O instituto tem uma longa tradição na fabricação de vacinas e fez avanços promissores no desenvolvimento de uma vacina de mRNA inovadora contra covid-19”, diz a Opas em nota divulgada nesta terça-feira.

A Sinergium Biotech, empresa biofarmacêutica privada da Argentina, também foi escolhida para a iniciativa.

“Parabenizamos os dois centros selecionados”, disse o subdiretor da Opas, Jarbas Barbosa, durante o evento “Transferência de Tecnologia para a Produção de Vacinas de mRNA nas Américas”, realizado hoje. “Há muito trabalho pela frente, mas somos movidos pela convicção de que esse esforço resultará em acesso oportuno e equitativo às vacinas em nossa região, que continua a ser a mais atingida por esta pandemia.”

Em abril de 2021, a organização Mundial da Saúde (OMS) abriu inscrições para instituições de pesquisa e empresas do setor farmacêutico que quisessem contribuir para a criação de centros de referência de tecnologia de imunizantes contra covid-19 em economias emergentes. Segundo a Opas, houve cerca de 30 inscrições na América Latina.

“Atrasos na produção fizeram com que muitos países da região ainda aguardassem as doses que compraram meses atrás. O estoque limitado de vacinas continua a nos prejudicar”, afirmou a diretora da Opas, Carissa Etienne, em seu discurso na abertura do evento.

Estadão Conteúdo