Antônia Fontenelle se mostra orgulhosa com opinião de Jonathan Costa no caso Pétala

Impossível passar pelas redes sociais hoje e não se deparar com uma postagem sequer que trate do caso Pétala. Ou também sobre opiniões com relação ao vídeo em que mostra que Marcos Audiomix esteve presente no hospital para a coleta de sangue para o exame de DNA, afim de confirmar a paternidade do filho que teve com Pétala. O teste foi solicitado pelo empresário.



As imagens revoltaram os seguidores de Pétala e boa parte dos usuários de redes sociais, que reagiram. A cena em questão contava com a presença de Livia Andrade ex-SBT, na companhia de um segurança. O empresário chegou acompanhado de seus funcionários (seguranças) e de Livia, que acenou para a câmera quando notou que estava sendo filmada pela irmã da ex mulher de Marcos AudioMix, Pétala.

Entre os famosos que se manifestaram, está Thiago Pasqualoto que escreveu: Que Mico! Outra famosa das redes sociais e também no mundo da moda a deixar sua opinião foi Ellen Mil Grau: Coragem! Mas entre comentários, posts, tweets e manifestações, quem trouxe realmente o foco para si foi o ex-marido de Antônia Fontenelle, Jonathan Costa. Este foi bem mais claro e incisivo em sua opinião com relação ao assunto que tomou as redes sociais.

Ele postou em seus stories a seguinte frase: “Acordei com o estomago embrulhado, primeiro #ONU2021, depois caso da @petalagb! Que Deus de força a esses meninos, que exposição, egoísmo! Se você está indo para um exame de DNA acompanhado de 4 seguranças armado isso não demonstra o quanto você é poderoso e sim o quanto tu é frouxo”.



Inclusive a atriz e apresentadora também já recebeu Pétala em seu canal, o Na Lata com Antônia Fontenelle, logo quando as notícias da separação começaram a surgir e também pelas alegações de Pétala sobre seu antigo relacionamento com Marcos, o fim dele e sobre os abusos que diz ter sofrido. A entrevista que Fontenelle fez com Pétala Barreiros você pode conferir em seu canal no Youtube, o Na Lata.

Que a relação de Fontenelle e Jonathan Costa sirva de exemplo para muitos outros casais que apesar de não estarem mais juntos, se respeitam, cuidam dos filhos e torcem um pelo outro



