O Verão chegou! Confira 5 dicas para curtir os dias de sol com saúde

A chegada do verão vem acompanhada da necessidade de redobrar os cuidados com a pele, já que nessa estação a radiação solar é mais forte, o que pode ser prejudicial para a saúde do órgão!

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. No DF, o Inca aponta para 114,13 casos de câncer de pele não melanoma para cada 100 mil mulheres, e 77,24 casos para o mesmo quantitativo de homens.

A época mais quente do ano faz com que os passeios a praias, piscinas e ao ar livre sejam mais frequentes, para isso, é importante que ações de fotoproteção sejam seguidas. “O uso do filtro solar de fator 50, roupas com filtro ultravioleta A e B e chapéus que protejam a região das orelhas e da cervical, são essenciais neste período”, alerta a dermatologista Clarissa Borges, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A especialista separou 5 dicas para que os cuidados com a sua pele sejam uma realidade durante o verão:

Beba bastante líquido

Quando não há a ingestão adequada de água, corre-se o risco de ficar desidratado. No verão, nosso corpo precisa ainda mais de líquidos, pois o principal mecanismo para a regulação da temperatura do organismo é através da transpiração, que elimina água e sais minerais do corpo. A sede já é um sinal de desidratação, por isso abuse da água, do suco de polpa e da água de coco antes que ela apareça!

Não esqueça do protetor solar

O uso do protetor solar precisa ser feito tanto nos momentos de lazer quanto em atividades diárias. A dermatologista afirma que é ideal investir em produtos com 50 FPS (Fator de Proteção Solar) e proteção contra os raios UVB e UVA, além de evitar o sol entre às 10h e às 16h.

Alimente-se de forma saudável

Aproveite a chegada do verão para inserir em sua alimentação carnes grelhadas, alimentos crus e cozidos, frutas e legumes com alto teor de água e fibras e baixo de carboidratos. Você irá, literalmente, sentir na pele os efeitos de uma alimentação saudável, pois essa dieta retarda o envelhecimento e hidrata o corpo, benefícios que você irá desfrutar durante todo o ano.

Troque a máscara durante o dia

A máscara aumenta a quantidade de óleo presente na pele do rosto e, no verão, tende a ficar suada mais rápido, acarretando no aparecimento de acnes, manchas e cravos. A especialista alerta para a necessidade de fazer a troca da proteção mais de uma vez ao dia e não deixar de passar o protetor mesmo fazendo uso dela.

Ao sair ao sol, utilize assessórios de proteção

Na época mais quente do ano, é extremamente importante investir em proteção para os olhos e a região da cabeça. Óculos escuros e roupas com proteção UVB e UVA são alguns dos itens destacados pela especialista como essenciais ao sair de casa.

Movimento pela Vida

A Campanha Movimento pela Vida, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pele e estimular hábitos de prevenção, destaca em 2021 a importância do autoexame ABCDE para saber a hora de procurar o dermatologista.

O método ABCDE é a observação da assimetria, bordas, cor, diâmetro e evolução de pintas e manchas que surgem no corpo. Ele é bastante recomendado por dermatologistas para a detecção precoce do câncer de pele, em especial os mais graves, como o melanona. “Com a detecção precoce de tumor, é possível curar o câncer de pele na maioria dos casos”, avalia a oncologista clínica da Oncoclínicas Brasília, Claudia Ottaiano.

A especialista diferencia os tipos de câncer de pele. “Podem ser de dois tipos, melanoma e não melanoma. O melanoma é o tumor que tem origem nos melanócitos, células que produzem a melanina, e essa melanina pode estar presente na pele e no olho. Os outros tumores são considerados não melanoma”, explica Ottaiano.

Em casos de aparecimento de manchas ou feridas que não curam, a oncologista faz um alerta. “É importante que, a qualquer sinal de lesões que não cicatrizam há mais de 30 dias e mudanças em uma pinta, o paciente procure um dermatologista para que o quadro seja avaliado”, conclui a especialista.