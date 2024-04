O duelo entre a saúde e o susto

Eis que o grande e poderoso Conselho dos Remédios (também conhecido nos bastidores como “Os Ajustadores de Preços”) lançou seu mais recente feitiço: um encantamento de aumento de preços que pode turbinar os custos dos remédios em até um arrepiante 4,5% a partir deste glorioso último domingo de março (31). Mas calma lá, antes que os alquimistas locais comecem a ajustar suas balanças e calculadoras, eles têm até duas semanas para fazer a mágica acontecer.

Ah, sim, o temível preço máximo agora é guardado a sete chaves pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), uma liga de super-heróis interministerial que decide o destino financeiro da nossa farmacinha caseira. E acredite se quiser, segundo os sábios do Ministério da Saúde, essa pequena escalada nos preços é a menor desde o lendário ano de 2020.

Agora, imagine o cidadão comum, já meio abalado, se deparando com esse cenário. Ao sentir aquela dorzinha suspeita, ele tem duas opções: abrir a carteira para comprar o elixir de cura (agora mais caro) ou simplesmente passar mal com a surpresa do aumento. É um verdadeiro duelo entre a saúde e o susto no reino dos gastos! Quem vencerá essa batalha épica? Fique ligado no próximo capítulo dessa saga financeiro-medicinal!