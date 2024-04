Nova vacina chega ao Brasil para prevenir doenças respiratórias graves em idosos

As pessoas com 60 anos ou mais têm uma nova vacina para proteger a saúde. A vacina Arexvy, aplicada em dose única, previne as complicações do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma das principais causas de infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia em idosos. O imunizante foi formulado com uma proteína semelhante à encontrada na superfície do vírus, desencadeando a produção de anticorpos para fortalecer a resposta imunológica.

A Arexvy é a primeira vacina licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra o VSR, um avanço significativo na medicina preventiva do país. A infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Ana Rosa dos Santos, reforça a segurança e a eficácia do imunizante. “A vacina já foi reconhecida também por órgãos reguladores internacionais, incluindo os Estados Unidos, União Europeia e Japão.

A nova vacina aplicada em dose única alcançou uma taxa de eficácia de 82,6% contra doenças do trato respiratório inferior em adultos a partir dos 60 anos, e de 94,1% para evitar quadros graves. Além disso, os efeitos adversos costumam ser leve e comuns aos de outros imunizantes. “Após a aplicação da vacina, é possível observar algumas reações comuns, como dores musculares, dores de cabeça e vermelhidão no local da injeção.”

Com incidência mais alta nos meses de outono, inverno e início da primavera, os sintomas do VSR incluem tosse, congestão nasal, febre, diminuição do apetite e até mesmo chiado no peito. Mas, embora jovens e adultos com menos de 60 anos tenham menor risco de evolução da doença, é importante ter atenção aos cuidados para evitar a propagação do vírus para outras pessoas.

A infectologista explica que medidas simples, como lavar as mãos regularmente, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, e desinfetar superfícies tocadas com frequência, podem ajudar a reduzir o risco de infecção. “Evitar o contato próximo com pessoas doentes e aglomerações em ambientes fechados também são importantes para manter-se seguro”.