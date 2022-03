Muuvfit: Estúdio de personal trainer inova serviço de academia em Brasília

A Muuvfit traz um conceito de atendimento 100% individualizado e personalizado, ou seja, um profissional exclusivo para cada aluno. Visando um público exigente de Brasília, o estúdio fica localizado no Sudoeste e conta com um serviço all inclusive com direito a vaga exclusiva no estacionamento coberto, castanhas, café espresso, água tônica, bebida energética, toalhinha refrigerada e até barras de proteína.

O sócio-fundador Diego Leão conta que a ideia de criar o próprio negócio surgiu quando ainda atuava como professor de musculação em uma grande rede de academias de Brasília: “– Percebi que era impossível atender com qualidade vários alunos ao mesmo tempo, e isso me frustrava profissionalmente. Eu comecei a me dedicar na atuação como personal trainer e percebi que a maioria dos meus alunos tinham uma rotina muito corrida e sem muito tempo para se exercitar, logo vi a oportunidade de criar meu próprio espaço para atender esses alunos.”







A Muuvfit foi o primeiro estúdio de personal a utilizar a eletroestimulação muscular com tecnologia húngara em todo o Distrito Federal. A técnica utilizada é capaz de recrutar de forma simultânea 350 músculos e pode proporcionar um gasto de até 550kcal, tudo isso em apenas 20 minutos.

A avaliação física é realizada no Body Scanner 3D, uma máquina importada diretamente dos Estados Unidos, ela faz uma análise detalhada sem a necessidade de tocar no aluno.

O aluno escolhe a própria playlist antes de iniciar o treinamento, é disponibilizado um traje específico, e a única preocupação é decidir se vai treinar com ou sem tênis.

O ambiente do estúdio conta com aromaterapia a base de óleos essenciais, com o objetivo de melhorar o bem-estar físico e mental. Os vestiários são equipados com secador, shampoo, condicionador, sabonete, enxaguante bucal, creme dental e produtos de higiene pessoal.

A Muuvfit é uma excelente escolha para quem preza pela qualidade em atendimento e não possui muito tempo para se exercitar!