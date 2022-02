Alta no número de Infecções sexualmente transmissíveis entre jovens preocupa especialistas

A recomendação é que ao perceber qualquer indício deve-se procurar o serviço de saúde para realização de exames, independentemente de quando foi a última relação sexual

O mais recente Boletim Epidemiológico HIV/Aids, publicado em 2020, revelou aumento de 64,9% das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) entre jovens de 15 a 19 anos e de 74,8% para os de 20 a 24 anos, entre 2009 e 2019. ISTs são definidas, pelo Ministério da Saúde, como doenças causadas por vírus, bactérias e outros patógenos, tendo como principal forma de transmissão o contato sexual (oral, vaginal, anal) sem proteção. Assim, a prática de sexo seguro é a melhor maneira de prevenir as infecções. Contudo, apesar de campanhas para evitar o comportamento de risco e da distribuição de preservativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o aumento dos diagnósticos e a diminuição no uso da camisinha, sobretudo entre os jovens, preocupa especialistas. Segundo o Ministério da Saúde, entre os brasileiros com 15 a 24 anos, faixa etária em que se observou crescimento, apenas 56,6% usam camisinha no ato sexual.

Para Alexandre Cunha, infectologista e consultor do Sabin Medicina Diagnóstica, uma das principais razões que justifica este alto número de diagnósticos é que muitas dessas doenças são silenciosas, podendo ficar meses ou anos sem apresentarem sinais e sintomas. “Por não sentirem nada, as pessoas não procuram o médico e não descobrem que estão infectadas. Sem saberem, a chance de transmissão para os parceiros, com sexo sem proteção, é muito maior”, avalia. Outro fator relevante para o número de casos entre jovens é a necessária modernização do diálogo com essa parcela da população: “as campanhas precisam considerar as especificidades e os contextos individuais dos jovens, até mesmo, a forma e a linguagem indicadas para atingi-los”, acredita.

Algumas das ISTs mais comuns e conhecidas são: a Herpes genital, altamente contagiosa causada por um tipo de vírus denominado herpes simplex (HSV); a Infecção por papilomavírus humano (HPV), uma das mais incidentes e que pode ser prevenida com vacina; e Sífilis; infecção bacteriana de órgãos genitais, pele e membranas mucosas, mas que também pode atingir outras partes do corpo, incluindo o cérebro e o coração e o HIV, vírus da Aids.

Profilaxia

De acordo com o Ministério da Saúde, as ISTs podem se apresentar por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, entre outros possíveis sintomas, como dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. As manifestações são, principalmente, no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo, como: palma das mãos, olhos, língua. Para diagnóstico, a recomendação é que ao perceber algum indício deve-se procurar o serviço de saúde, independentemente de quando foi a última relação sexual.

Vale ressaltar que algumas destas infecções podem ser preveníveis por vacina, como o HPV e a hepatite B.

Aliados na detecção das ISTs, os exames laboratoriais permitem verificar a presença de microorganismo infeccioso, após relação sexual desprotegida. No Sabin há a opção de exames para detecção de IST tanto a partir da coleta de sangue, como de líquor (fluido corporal). “Ambos podem detectar a presença do patógeno e medir a carga viral. Os testes devem ser realizados pelo menos 30 dias após a exposição a situações de risco, como relações sexuais desprotegidas ou contato com sangue ou secreções”, esclarece o infectologista.

Cunha alerta ainda que o tratamento das ISTs deve ser realizado com todos os parceiros com que a pessoa manteve relações sexuais, mesmo que o/a parceiro(a) não tenha nenhum sintoma. “É imprescindível que todos sejam tratados para evitar complicações. E o mais importante: o uso de preservativos é o método mais eficaz de evitar essas doenças”, reforça.

Imunização

As vacinas podem ser compradas através da loja virtual. As unidades de vacinação do Sabin oferecem um cuidado especial para os pequenos com um aparelho que emite vibrações leves na pele e alivia o incômodo durante a vacinação. Com ele, os pequeninos sentem mais conforto e ficam mais tranquilos, pois a distração e o alívio permitem uma melhor experiência.