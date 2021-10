Homem com doença hereditária usa redes sociais para conscientização

Júlio César sofre de neurofibromatose e usa suas contas nas redes sociais para aumentar a conscientização sobre o distúrbio

Júlio César, 35, caminha por Mateus Leme, Minas Gerais, Brasil, em 7 de outubro de 2021. Júlio César tem Neurofibromatose (NF), um distúrbio neurológico genético que causa tumores na pele e tecido nervoso e que desfigurou gravemente seu rosto. Ele usa suas contas nas redes sociais para aumentar a conscientização sobre a neurofibromatose.

A neurofibromatose, também conhecida como Doença de Von Recklinghausen, é uma doença hereditária que se manifesta por volta dos 15 anos e que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos nódulos e tumores externos, chamados de neurofibromas.

Geralmente a neurofibromatose é benigna e não apresenta qualquer risco para a saúde, no entanto, como causa o surgimento de pequenos tumores externos pode levar a desfiguramento corporal, o que faz com que as pessoas afetadas pretendam fazer cirurgia para removê-los.