Hábito de escrever pode ajudar no tratamento de ansiedade e depressão

Escrita terapêutica é poderoso exercício de autoexpressão e ajuda a organizar sentimentos e ideias, afirma especialista

O hábito de escrever pode melhorar o humor e o bem-estar. É o que afirma a terapeuta e escritora Lella Malta. De acordo com a autora, que trabalha com escrita terapêutica, a atividade é um poderoso exercício de autoexpressão, ajuda a organizar sentimentos e ideias, manifesta emoções reprimidas e faz uso da catarse como ferramenta para uma mudança terapêutica positiva.

“O amarelo, como contraponto à sombra e ao desalento que assolam mais de um milhão de pessoas que cometem suicídio anualmente no mundo, traz luz para o necessário, e urgente, debate sobre saúde mental e o crescimento de casos de autolesão, sobretudo entre os jovens. Com isso, é possível que a escrita terapêutica ajudar no tratamento de pessoas com depressão e ansiedade”, declara Lella.

Lella Malta, terapeuta e escritora. Foto: Divulgação

Pautas relacionadas à ansiedade e depressão vêm à tona com mais força no mês de setembro por conta da campanha Setembro Amarelo, que visa prevenir o suicídio. De acordo com dados apresentados pela campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), no Brasil são registrados cerca de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 por dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a quarta principal causa de mortes, atrás apenas de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

Lella explica ainda que a escrita terapêutica consiste em escrever livremente sobre os sentimentos, sem se preocupar com estrutura do texto, rimas ou regras gramaticais. A escritora conta que o intuito é de que ela ocorra de maneira natural. “Esse tipo de escrita pode ser usada em momentos de estresse, em que se busca alívio para reorganizar pensamentos e expressar sentimentos, em momentos de luto, depressão, ansiedade em outros momentos que necessitam de terapia. Essa é uma forma de colocar para fora aquilo que está incomodando por dentro e, dessa forma, buscar ajuda e a melhor forma de seguir em frente.”