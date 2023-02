Especialistas explicam como cuidar da imunidade e da ressaca pós-folia

Ingestão de alimentos saudáveis e hidratação são indispensáveis para a recuperação. Confira algumas dicas!

Pular carnaval é estar sujeito ao sol, à chuva, às bebedeiras e a muitas dores no corpo. Todas essas situações podem provocar a queda da imunidade e a clássica e conhecida ressaca. Contudo, é possível curtir a folia sem expor e sem debilitar seu organismo. A clínica médica Patrícia Maira, do Hospital Anchieta de Brasília, explica que sair da rotina, nos dias de festa, provoca um período de estresse para o organismo. Por isso, é preciso ficar atento aos cuidados com a saúde para que problemas sejam evitados.

“Durante o carnaval, é preciso tentar manter a alimentação em dia e, principalmente, a hidratação. Diminuir a quantidade de bebida alcoólica também é uma alternativa. Outra dica importante é ficar atento à alimentação no local da festa, pois, em muitos casos, pode ocasionar uma intoxicação alimentar. Lembre-se da água e do protetor solar e labial. Tenha também uma boa noite de sono para que o corpo não tenha estresse, o que ocasiona a diminuição de imunidade”, explica a médica.

E a ressaca?

No carnaval, muita gente se empolga e acaba exagerando no álcool. As consequências no dia seguinte são um misto de arrependimento com sintomas físicos característicos da ressaca. O consumo excessivo pode trazer prejuízos instantâneos à saúde assim como a longo prazo. Isso porque o álcool afeta diversos órgãos e funções do organismo, como o fígado, a imunidade e a pele.

Especialistas explicam que o álcool aumenta o apetite; aumenta o cortisol, hormônio liberado para preparar nosso organismo quando estamos em perigo; aumenta o estresse oxidativo; prejudica a impermeabilidade intestinal e, dependendo da bebida, pode alterar o ciclo do sono. Além disso, pode provocar o inchaço no dia seguinte.

A médica experiente em emagrecimento e longevidade saudável Mariana Arraes conta que as bebidas mais açucaradas, mais calóricas e com o maior teor alcoólico podem ser as mais perigosas para efeitos mais significativos. “Algumas dicas que eu dou para amenizar o efeito do álcool é, no próprio dia que for ingerir o álcool, ficar atento para diminuir os excessos e manter a hidratação. Já no dia seguinte é importante fazer uma atividade aeróbia e sempre lembrar de se manter hidratado”, conclui a especialista.

A ressaca é uma ocorrência comum após uma noite de bebedeira. É causada pelo acúmulo de toxinas nocivas no corpo. As pessoas sentem náuseas, tonturas, dores de cabeça, problemas cardiovasculares e muito mais. Em alguns casos, elas precisam tomar medicamentos prescritos para aliviar os sintomas. No entanto, existem maneiras de combater a ressaca sem recorrer aos remédios.

“Basicamente, uma ressaca é resultado da reação das toxinas do álcool com as enzimas corporais. Uma ressaca prolongada é mais provável à medida que o corpo tenta eliminar mais toxinas. Ocorre um processo de reabsorção nas primeiras 12 a 24 horas após a ingestão. Para ajudar nessa limpeza que seu corpo vai ter que fazer, consumir alimentos ricos em vitaminas antioxidantes é fundamental. Neste caso, as frutas são as melhores amigas, pois além de vitamina e minerais, elas têm muita água, como melancia, melão e morango”, conclui o nutricionista Ângelo Daher, da plataforma Science Play.