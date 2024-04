Entenda os riscos do consumo de bebidas energéticas

Por Ana Luiza Oliveira

Agência Ceub/Jornal de Brasília

Se você está se preparando para as festas do final de semana, e já planejou um energético para se divertir mais de madrugada, é importante se informar sobre esse tipo de produto.

Com as geladeiras de supermercados, bares e boates lotadas desse tipo de bebida, profissionais de saúde têm alertado para os eventuais riscos.

As pessoas que optam por ficar mais “ligadas” para os estudos, prática de atividades físicas e também para trabalho e que recorrem a esse tipo de bebida, devem estar atentas aos ingredientes das bebidas.

Em uma década, o consumo de energético duplicou indo de 400 ml ao ano por habitante para 870ml ao ano por habitante.

Jovens consumidores

Segundo a nutricionista Brenda Kiara, que atua em clínicas em Brasília, a maior parte dos pacientes que consomem a bebida são jovens ou pessoas que estudam para concursos. Ela explica que uma possibilidade de ter efeito energético é alterar para o café coado.



Ela explica que o energético é uma bebida que auxilia a estimular a energia humana e composto por cafeína e taurina.

A cafeína age no cérebro para impedir a ação da adenosina, que é um hormônio resultante da queima de energia do cérebro. O composto elimina células que são responsáveis por nos deixar acordados.

Sono comprometido

A nutricionista Brenda Kiara diz que temos que ficar em alerta porque a pessoa que estiver consumindo pode perder o sono.



“Estudos recentes observam que o uso rotineiro desse tipo de bebida tem causado alteração no humor, com o aumento de cortisol e também na frequência cardíaca. Além de possuírem um alto índice de açúcares, com a média de 13% do valor diário total para uma dieta de 2 mil calorias”, diz a nutricionista informa.

Mais riscos

Os médicos alertam que o exagero de produtos com cafeínas pode ocasionar náuseas, tonturas, insônias e principalmente ansiedade.

‘’Uma vez que é rico em cafeína, o que aumenta a probabilidade de eventos cardiovasculares, especialmente quando combinado com bebidas alcoólicas’’ diz a nutricionista Brenda Kiara.

Ela explica que é necessário que o uso dessas bebidas seja feito de forma responsável e adequada. A profissional ainda adverte que crianças, gestantes, idosos e pessoas que possuem doenças cardiovascular não devem consumir esse tipo de bebida.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira