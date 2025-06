Ensaio fotográfico de bebês da UTI Neonatal do Hmib leva acolhimento e afeto às famílias

Em clima de festa junina, os recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) participaram, na última quinta-feira (26), de um ensaio fotográfico especial. A ação, promovida pela equipe da unidade em parceria com o grupo multiprofissional da Residência em Saúde da Criança da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs), levou chapéus de palha e adereços caipiras ao ambiente hospitalar, com o objetivo de humanizar o cuidado e acolher emocionalmente as famílias.

Mais do que fotos, a iniciativa visa fortalecer os laços entre os bebês e seus familiares, muitas vezes fragilizados pela internação e pela rotina intensa dos cuidados médicos. “Queremos eternizar as memórias e criar uma história de vida já desde a integração, trabalhando nesse momento mais sensível para as famílias. Muitas vezes o bebê nasce e já vai direto para a UTI, e nós conseguimos trazer as famílias para perto”, explica a residente em psicologia Isabela Sartori, uma das responsáveis pela atividade.

O pequeno Benício, internado há mais de 20 dias devido à gastrosquise, foi um dos protagonistas do ensaio. Para a mãe, Ana Júlia Nunes, de 21 anos, o momento foi simbólico. “Acho importante participar desde o primeiro momento de tudo, até ele ter alta. Eu acredito que ele já sente a gente e, quando ele estiver maior, vai ver que estivemos presentes o tempo todo”, relatou emocionada.

A psicóloga do Hmib e preceptora da residência, Elen Carioca Zerbini, reforça o papel terapêutico da ação. “É uma forma de acolher os bons momentos e vivenciar a nossa cultura, mesmo em um ambiente delicado como a UTI”, afirmou.

Para Dalila Cristina Damasceno, moradora do Recanto das Emas, o ensaio também foi um alívio em meio à preocupação. Mãe do pequeno Christopher, seu primeiro filho após três meninas, ela acompanha a recuperação do recém-nascido, internado com infecção após cirurgia cardíaca. “Estou bem preocupada com ele, esperando as melhoras. Toda a atividade foi interessante, porque pelo menos deu algo para a gente organizar e se distrair”, contou.

A ação no Hmib mostra que o cuidado em saúde vai além dos procedimentos médicos: ele passa também pela escuta, pelo afeto e pela celebração da vida, mesmo em seus primeiros e mais delicados momentos.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)