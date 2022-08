Dia Mundial do Cachorro: data reforça a importância da saúde e bem-estar dos pets

Assim como os humanos, os animais têm direitos fundamentais

O cachorro é considerado o melhor amigo do homem e no dia 26 de agosto é comemorado o Dia Mundial do Cachorro. Instituído em 2004, além de chamar a atenção para a adoção de cães, a data é importante para refletir sobre os direitos dos animais, inclusive é um alerta sobre os maus-tratos.

Assim como os humanos, os animais têm direitos fundamentais. Qualquer atitude que viole o bem-estar e integridade física do animal pode ser considerada maus-tratos. Isso inclui não oferecer um lugar adequado para o pet viver, fazer suas necessidades fisiológicas ou fornecer recursos básicos, como água e alimentação.

O médico veterinário Rogério Fonseca explica que o ato de adotar deve ser feito de forma consciente, pois não consiste simplesmente em abrir as portas de casa para o animal. Rogério explica que esse é um processo que exige responsabilidade, pois algumas práticas podem ser consideradas abandono e o tutor perde o direito de ficar com o animal.

“Se você sempre pensa em adotar um cachorro, deve estar ciente de todos os cuidados e responsabilidades que isso envolve. É necessário levar em consideração os gastos mensais que temos ao cuidar de cachorro. Manter o cachorro em lugares com condições precárias de higiene, acorrentado ou sem assistência médica são outros casos de maus-tratos.”

Em 1978 a Unesco, órgão da ONU, proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Trata-se de um documento com pelo menos 14 artigos e dez direitos básicos que reforçam a importância de oferecer uma vida digna aos animais.

O médico veterinário ressalta ainda que os animais de estimação são ótimos companheiros para o dia a dia e para dar mais ânimo ao ambiente de casa. Rogério destaca os benefícios de ter um pet na rotina das pessoas e como a saúde física e mental tanto do tutor quanto do animal podem apresentar melhora.

“Conviver com um cachorro é algo que mescla prazer e responsabilidade. Os cães são animais verdadeiramente maravilhosos, que sempre estão do nosso lado, não importa o que aconteça e que desenvolvem um sentimento puro de amor, gratidão e cumplicidade com os donos”.