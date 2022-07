Dia da Saúde Ocular: 50 milhões de brasileiros sofrem com algum distúrbio da visão, de acordo com a OMS

De acordo com os médicos, desde doenças sistêmicas até tumores podem ser diagnosticados com exames dos olhos

Dez de julho é marcado pelo Dia da Saúde Ocular. A data é uma alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças oculares. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 60% dos distúrbios da visão são casos de cegueira e deficiência visual. Mesmo com essa realidade, o Conselho Federal de Medicina (CFM) registrou que a área de oftalmologia teve uma queda expressiva de 34% no número de consultas, entre 2019 e 2020.

Para se ter uma ideia do tamanho da queda, ainda de acordo com o CFM, consultas, exames de mapeamento de retina e aferição da pressão ocular caíram de 18,5 milhões para 12,2 milhões no mesmo período citado acima.

Para Fabíola Gavioli Marazato, médica oftalmologista do CBV – Hospital de Olhos, o dado é preocupante, pois muitas doenças oculares podem ser detectadas numa consulta como o oftalmologista. De acordo com a médica, desde doenças sistêmicas até tumores podem ser diagnosticados com exames dos olhos.

Foto: Arquivo Pessoal

“É muito importante ressaltar que os olhos não apresentam somente problemas de grau, há doenças sérias que podem levar à cegueira se não detectadas e tratadas a tempo. Por isso, recomendamos visitas anuais ao oftalmologista”, declarou a médica.

Essa falta de acompanhamento resultou em maior número de pessoas que apresentaram casos graves de catarata. Doença que é a maior causa de reversível, segundo a OMS e muito comum em pessoas com mais de 55 anos. Dados do Conselho Federal de Oftalmologia dão conta do crescimento do número de cirurgias de catarata. Entre 2009 e 2019 aconteceu um salto de 302 mil para 601 mil cirurgias.

“A maior causa de cegueira no mundo é a catarata, uma doença que todos nós um dia vamos ter e que é reversível com cirurgia. Por este motivo, não custa lembrar que a prevenção é o melhor remédio. Em caso de baixa visão, dores oculares, irritações frequentes, procure um oftalmologista”, recomendou a médica.

Ainda de acordo com a dra. Fabíola, as principais doenças oculares são: conjuntivite aguda bacteriana, conjuntivite viral, conjuntivite crônica (tracoma), catarata e glaucoma. Além de consultar regularmente o oftalmologista, a médica também lista algumas dicas para proteção dos olhos:

