Brasil já concedeu refúgio a 48 mil venezuelanos

A 7ª edição do relatório “Refúgio em Números”, do Ministério da Justiça, mostra que desde 1985 o Governo do Brasil reconheceu cerca de 60 mil estrangeiros como refugiados.

A Venezuela continua a registrar forte imigração para nosso País, em razão da crise econômica e social – foram reconhecidos como refugiados aqui 48.789 venezuelanos até este ano. Estes são os dados oficiais – o número de ilegais pode triplicar.

Depois da Venezuela, vem Síria (3.667), Congo (1.448) e Angola (1.363). Somente em 2021, o MJ concedeu refúgios para 29.107 pessoas – 22.856 venezuelanos. No mesmo período, foram analisadas pelo Conare 70.933 solicitações de reconhecimento. Desde total, 769 tiveram o reconhecimento aceito, 467 foram recusados, e 149 perderam a condição de refugiado.