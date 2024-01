“Descoberta do autismo na fase adulta” será discutida por especialistas em live

Nos últimos anos, uma parcela significativa da população adulta vem descobrindo sua condição autista, após anos de desconhecimento sobre sua própria neurodiversidade

Nos últimos anos, uma parcela significativa da população adulta vem descobrindo sua condição autista, após anos de desconhecimento sobre sua própria neurodiversidade. Diante desse cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU (Sindjus) promoverá uma discussão sobre o tema, na quarta-feira (31/01), às 17h, no canal do Sindjus no YouTube.

Os psicólogos Paolo Rietveld e Kmylla Borges abordarão os desafios enfrentados por adultos autistas ao descobrirem sua condição, além de discutirem os sinais e sintomas que podem levar ao diagnóstico tardio. O advogado Edilson Barbosa, diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil (MOAB), também estará presente para explicar os direitos dos autistas e suas famílias.

A transmissão ao vivo oferecerá um espaço interativo, permitindo que os espectadores participem e tirem suas dúvidas diretamente com os especialistas. A live ficará disponível no canal do YouTube do Sindjus.

Sobre os convidados:

Paolo Rietveld é cofundador e supervisor do Vivências, psicólogo especializado em Análise do Comportamento Aplicada para TEA e quadros assemelhados. Mestrando em Ciência do Comportamento pela Universidade de Brasília (UnB). Atua como supervisor no planejamento terapêutico para adolescentes e adultos neurodivergentes.

Kmylla Borges é psicóloga especializada em Análise do Comportamento Aplicada para TEA e quadros assemelhados, dedica sua atuação à avaliação psicológica e ao acompanhamento de grupos para adultos neurodivergentes.

Edilson Barbosa atua como advogado e servidor público do Distrito Federal. É pai de dois jovens autistas. Também ocupa o cargo de diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil-MOAB, e poderá levar sua expertise para a discussão dos direitos e questões legais relacionadas ao autismo.

Serviço:

31 de janeiro, às 17h

Canal do YouTube do Sindjus (https://www.youtube.com/live/Os8jMrPJxEE?si=PowqwqyLpEwi3YaC)

Aberto ao público