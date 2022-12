Conheça os benefícios de oferecer pé de galinha cru para cães

O alimento tem viralizado nas redes sociais e é usado como fonte natural de colágeno tipo II, ótimo para a saúde da pele e articulações dos cachorros

Certamente você já viu nas redes sociais tutores oferecendo pés de galinha cru para cães. O “petisco” pode não ser a guloseima mais bonita, mas oferece benefícios valiosos para a saúde dos cães, segundo especialistas. O alimento é naturalmente rico em glucosamina e condroitina, que são conhecidos por melhorarem a saúde e a mobilidade articular de cães e gatos. Além disso, podem funcionar como escovas de dentes comestíveis.

A médica veterinária e especializada em alimentação biologicamente apropriada para cães e gatos, Joana Barros, explica que os cães são carnívoros e os seus corpos foram feitos para digerir carnes, vísceras, gordura de origem animal e ossos, desde que estejam crus. ‘’Por terem fisiologia de um carnívoro, precisam de pouquíssima quantidade de carboidratos e digerem super bem a carne, se estiverem com o estômago saudável. O pé de galinha cru tem sido usado como fonte natural de colágeno tipo II, que é ótimo para a saúde da pele e das articulações. Ajuda também na limpeza dos dentes’’.

Segundo a veterinária da clínica Gaia Medicina Veterinária Integrativa, como tudo que é consumido em excesso, a ingestão do pé de galinha cru também exige cuidados, como:

Se dado em excesso vai prender demais o intestino;

Deve ser dado somente sob supervisão pois tem riscos de engasgo, principalmente se o cachorro for muito afobado para comer;

Precisa passar por congelamento de 24h para inativar possíveis parasitas.

Não deve ser dado para cães com problemas renais;

Não deve ser dado frequentemente para cães que tomam ou tomaram por muito tempo, remédios antiácidos, os famosos “prazois”.

Ainda, de acordo com Joana, outros ossos carnudos podem ser oferecidos crus e que são até mais nutritivos, pois têm mais carne, ligamentos, dentre outros. ‘’A sobrecoxa e o pescoço de galinha são bons exemplos. Lembrando que os ossos só devem ser oferecidos crus. O osso quando passa por cozimento, tem modificações na estrutura do colágeno, podendo causar graves perfurações e complicações no estômago. Além disso, o tamanho e perfil do cãozinho vai ditar qual tipo de corte é melhor’’, finaliza a veterinária.