Congresso aprova R$ 180 mi no PPA para expandir Sarah Kubitschek para Cuiabá

A expansão do Hospital Sarah Kubitschek em Cuiabá no PPA demonstra alinhamento com as prioridades estabelecidas pelo governo Lula

O Congresso Nacional aprovou de forma unânime a expansão da Rede de Hospitais Sarah Kubitschek para Cuiabá-MT, com um investimento de R$ 180 milhões ao longo de três anos. A emenda, proposta inicialmente no PPA Participativo pela servidora da Assembleia Legislativa do Estado, Adriane Martins, foi aprovada durante a última Sessão do Congresso, realizada em 14 de dezembro.

A iniciativa da assessora do deputado estadual Juca do Guaraná (MDB-MT), que viajou a Brasília na semana passada e conquistou apoio de parlamentares, garantirá um avanço significativo na qualidade dos serviços de saúde especializados não apenas para Mato Grosso, mas também para regiões circunvizinhas de Rondônia, Acre e do sul do Pará.

“Apenas no ano passado, o Sarah de Brasília realizou 15.043 atendimentos de pacientes vindos de Mato Grosso, 8.511 atendimentos de Rondônia e 2.702 atendimentos do Acre, totalizando 26.256 atendimentos de pacientes oriundos desta região. Lutei muito por isso, foram anos e anos querendo resolver casos para garantir um atendimento de qualidade para a população”, comentou Adriane Martins.

A emenda contou com o apoio do deputado Emanuelzinho (MDB) e do Senador Wellington Fagundes (PL) e, graças à coleta de assinaturas da servidora, um destaque de texto no Plenário garantiu a possibilidade de construção de uma unidade do Hospital Sarah Kubitschek no Mato Grosso.

O texto prevê a destinação R$ 180 milhões para a construção da nova unidade em Cuiabá, distribuídos em valores de R$ 60 milhões para cada exercício fiscal de 2025 a 2027.

Para o ex-deputado federal e assessor da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República que ajudou nas articulações com deputados e senadores, Valtenir Pereira, a alocação de recursos substanciais para a construção e operação da unidade em Cuiabá incluirá especialidades em ortopedia, pediatria do desenvolvimento, reabilitação neurológica, neurocirurgia, cirurgia reparadora e neuroreabilitação em lesão medular.

“O investimento destinado à expansão do Hospital Sarah Kubitschek em Cuiabá representa um avanço significativo nas políticas de saúde para a região e fortalece o compromisso do governo Lula com a qualidade dos serviços oferecidos à população”, disse o ex-deputado federal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora é trabalhar para conquistar o terreno, garantir as parcerias adequadas segundo a legislação e resolver o problema da comunidade que aguarda com expectativa a concretização desse projeto”, comenta Adriane Martins.

A expansão do Hospital Sarah Kubitschek em Cuiabá no PPA demonstra alinhamento com as prioridades estabelecidas pelo governo Lula. O Plano Plurianual define seis áreas prioritárias, incluindo a redução das desigualdades e atenção primária e especializada em saúde. Essas diretrizes refletem um compromisso em promover o bem-estar da população e impulsionar o desenvolvimento sustentável em diversas áreas-chave.