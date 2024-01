Caçula no setor, Pixua Brasil Lab inicia a comercialização do óleo de cannabis medicinal

As vendas de produtos medicinais à base de cannabis nas farmácias cresceram 122% no terceiro trimestre de 2023

O ano de 2023 foi de grande evolução para a cannabis medicinal no país. Tivemos avanços na área jurídica, legislativa e científica. Apostando neste mercado, a Pixua, empresa recém-criada no Distrito Federal, inicia a comercialização do óleo de cannabis medicinal a partir desta segunda-feira, 15 de janeiro. As vendas serão feitas através do site.

Liderada pelo empresário Fillipe Moura, ex-profissional da área de tecnologia, a Pixua tem a missão de fornecer produtos de alta qualidade e eficácia focando em ajudar a salvar vidas.

“Após muitos anos em outro setor onde trabalhei com licitações, encontrei minha verdadeira paixão em trabalhar com a saúde das pessoas e fazer a diferença em suas vidas. A transição para a área de cannabis medicinal é a realização de um sonho, onde posso contribuir para o bem-estar e saúde das pessoas. Com muito estudo, achamos no exterior os melhores produtos para o consumo dos pacientes”, afirmou.

As vendas de produtos medicinais à base de cannabis nas farmácias cresceram 122% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados, compilados pela Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides, a BRcann, foram extraídos da base do IQVIA, consultoria global especializada em auditar o varejo farmacêutico.

A Pixua não está apenas vendendo produtos e sim proporcionando uma alternativa natural para tratamentos de saúde, com a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma segura. Fazendo o acompanhamento de todo o tratamento dos seus pacientes.

Para adquirir os medicamentos é preciso antes de tudo do paciente falar com um médico. Medicamentos à base de cannabis só podem ser vendidos por meio de uma receita médica. A Pixua possui uma rede de médicos parceiros para indicar.