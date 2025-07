Anvisa proíbe venda de extratos de cogumelo da empresa Mush Mush Club

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou na terça-feira (1º) uma medida que proíbe fabricação, comercialização e propaganda e uso de extratos de cogumelo da linha Mushdrops, da empresa Mush Mush Club.

São eles: Juba de Leão, Reishi, Cordyceps, Chaga e Turkey Tail, todos da linha Mushdrop.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, também estabeleceu a apreensão dos produtos. Segundo a Anvisa, os extratos de cogumelo vinham sendo comercializados como medicamentos, mas não possuem regularização sanitária. “Assim, não é possível garantir a segurança de uso desses produtos, nem saber a sua procedência e o controle de riscos durante a sua produção”, diz a agência.

A Anvisa afirma ainda que a empresa não tem Autorização de Funcionamento (AFE) para a fabricação de medicamentos.

Os produtos são vendidos como “superalimentos que podem ajudar no bem-estar físico e mental”. Cada um deles tem efeitos específicos, segundo a empresa. Controle da ansiedade, melhora do sistema imunológico, aumento de energia, melhora da função respiratória e do sono são alguns deles.

“Esses cogumelos não causam alterações na percepção, mas ajudam o corpo a funcionar melhor”, diz a empresa em um post no Instagram no qual responde que os produtos não dão “onda”.

A reportagem entrou em contato com a Mush Mush Club pelo canal do WhatsApp, na manhã desta quarta-feira (2), e foi informada de que o jurídico da empresa enviaria uma resposta, mas não houve manifestação até a publicação deste texto. O site da Mush Mush Club está fora do ar nesta quarta, mas o perfil da empresa segue ativo no Instagram.

A Anvisa disse ainda que as ações de fiscalização são aplicáveis também a “quaisquer pessoas físicas ou jurídicas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os referidos produtos”.