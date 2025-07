CNU tem 340 vagas de nível médio com salário de R$ 8.000; veja cargos, regras e locais de trabalho

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O CNU (Concurso Nacional Unificado) oferece 508 vagas nos blocos 8 e 9 para candidatos com ensino médio completo em sua segunda edição, com salários que podem chegar a R$ 8.053. As inscrições começaram às 10h desta quarta (2) e vão até as 23h59 do dia 20 de julho, no site da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Os dois blocos intermediários trazem questões de língua portuguesa, matemática, noções de direito e realidade brasileira, além da prova de redação, diz Letícia Bastos, professora do Gran Concursos. “No entanto, o diferencial de desempenho está justamente no domínio dos conteúdos específicos”, afirma.

“Para quem vai disputar vagas no bloco 8, o foco principal deve estar em português e saúde, que é a área com maior número de questões e costuma ter um conteúdo técnico mais específico. Já no bloco 9, além de português, o destaque vai para o conteúdo de regulação e agências reguladoras, que tende a ser o mais cobrado nesse eixo”, comenta.

Letícia diz que o bloco 8 exige que o candidato tenha uma base sólida e atualizada sobre temas técnicos e procedimentos da área de saúde, enquanto o bloco 9 pede uma compreensão mais ampla sobre a atuação do Estado na regulação de setores como transporte, saúde suplementar, telecomunicações e energia.

“O primeiro passo é escolher o bloco certo, entendendo bem os requisitos do cargo e os conteúdos exigidos. Depois disso, o ideal é montar um cronograma de estudos que dê atenção especial às disciplinas com maior peso na prova prática. Ainda que todas tenham o mesmo valor, são os conteúdos específicos que mais exigem preparo”, diz.

QUAIS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO NO CNU TÊM OS MAIORES SALÁRIOS?

O maior salário inicial para cargos intermediários é R$ 8.053, disponível para todos os cargos do bloco 9, que engloba apoio técnico em áreas regulatórias e tem 340 vagas para diversos estados. Destas, 162 não exigem curso técnico ou especialização. As jornadas são de 40 horas semanais.

Os órgãos públicos que oferecem as vagas do bloco 9 são:

– Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

– ANM (Agência Nacional de Mineração)

– ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

– ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

– Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

– Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

– ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

– Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

– Ancine (Agência Nacional do Cinema)

CONFIRA CARGOS PARA ENSINO MÉDIO NO CNU COM MAIS OPORTUNIDADES

Os cargos de nível intermediário com mais vagas são:

1. Técnico em atividades de mineração na ANM (80 vagas)

2. Técnico classe A do Ministério da Saúde (54 vagas)

3. Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações na Anatel (50 vagas)

4. Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres na ANTT (50 vagas)

5. Técnico de enfermagem no Ministério da Saúde (47 vagas)

6. Técnico específico em regulação de aviação civil na Anac (45 vagas)