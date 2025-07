Rede de saúde mental do DF oferece atendimento integral e gratuito à população

Moradores do Distrito Federal que enfrentam sofrimento psíquico têm à disposição uma rede pública de atendimento em saúde mental que oferece desde o acolhimento inicial nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o cuidado especializado em situações de crise. A estrutura, organizada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), segue os princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS), que define saúde mental como o bem-estar necessário ao desenvolvimento pessoal e à contribuição para a comunidade.

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps), instituída pela SES-DF, garante assistência integral a pacientes de todas as idades, com diferentes graus de sofrimento psíquico. A porta de entrada prioritária é a atenção básica: são 176 UBSs espalhadas pelo DF, onde equipes de Saúde da Família oferecem atendimento a casos leves e fazem encaminhamentos para serviços especializados, quando necessário.

Atendimento conforme a gravidade

Para situações de sofrimento mental moderado ou grave, a rede conta com 18 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), voltados ao atendimento de pacientes com transtornos mentais severos ou decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os Caps funcionam com porta aberta, sem necessidade de agendamento, e oferecem suporte multiprofissional com psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais, conforme a modalidade do centro.

Nos casos mais graves, como tentativas de suicídio, agitação intensa, agressividade ou perda da consciência, a orientação é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital da rede pública. Até abril deste ano, mais de 14 mil atendimentos emergenciais em saúde mental foram registrados. Se a pessoa não puder ser transportada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

Após a estabilização, o paciente é direcionado ao serviço mais apropriado para dar continuidade ao tratamento.

A SES-DF também mantém unidades de referência. O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Taguatinga, atende adultos 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, em casos de urgência e emergência psiquiátrica. Em situações com comorbidades clínicas, o atendimento é feito na unidade de psiquiatria do Hospital de Base.

Público infantil

Para o público infantil, o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico (Compp), na Asa Norte, atende crianças de até 11 anos com sofrimento mental moderado. Já o Adolescentro, na Asa Sul, é destinado a jovens de 12 a 17 anos com sofrimento psíquico, uso esporádico de substâncias ou vítimas de violência. Ambas as unidades oferecem atendimento ambulatorial multidisciplinar e exigem encaminhamento por UBS, via sistema de regulação da SES-DF.

A rede de saúde mental do DF está estruturada para oferecer acolhimento humanizado e acompanhamento contínuo, contribuindo para a recuperação e o bem-estar de quem precisa.