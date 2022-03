Anvisa e Butantan se reúnem para discutir ampliação da faixa etária da CoronaVac

A Anvisa irá avaliar se os dados obtidos demonstram a segurança e a eficácia da vacina

O Instituto Butantan e a Anvisa se reuniram nesta quarta-feira (9) para a apresentação de dados preliminares de estudos de efetividade, imunogenicidade e segurança no uso da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos.

Também foi discutida durante a reunião a estratégia a ser adotada pelo Butantan para solicitar a ampliação da faixa atualmente aprovada (crianças acima de 6 anos). Após receber o pedido, a Anvisa irá avaliar se os dados obtidos demonstram a segurança e a eficácia da vacina, conforme os critérios adotados internacionalmente para a aprovação de vacinas.

Até o momento, não foi apresentada à Anvisa data para a submissão pelo Butantan do pedido para a faixa etária de 3 a 5 anos. Tão logo os dados necessários sejam submetidos à Agência, o processo de avaliação será iniciado.

Atualmente, a vacina CoronaVac está autorizada no Brasil para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, conforme aprovação obtida no dia 20 de janeiro deste ano. Para adultos, a vacina está em uso no país desde 17 de janeiro de 2020.