Anvisa aprova uso de medicamento injetável para a Covid-19

Trata-se de uma droga tão barata que passou a ser utilizada em várias partes do mundo para tratar a Covid-19, do Brasil à China

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a indicação do medicamento dexametasona injetável para tratamento da Covid-19. A nova indicação terapêutica será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

O medicamento deve ser usado em pacientes com situação grave ou crítica da Covid-19. O pedido de nova indicação para o medicamento foi feito pela Aché Laboratórios.

Testes revelam que esse remédio reduz em um quinto o risco de morte para pacientes com suporte de oxigênio e em um terço para pacientes que necessitam de ventilação mecânica.

Também trata-se de uma droga tão barata que passou a ser utilizada em várias partes do mundo para tratar a Covid-19, do Brasil à China.

A inclusão de nova indicação do medicamento foi baseada nas recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) publicadas no documento Therapeutics and Covid-19: living guideline, e nas manifestações de autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, como a EMA (Agência Europeia de Medicamentos).

“A Anvisa alerta que nenhum medicamento para Covid-19, substitui as vacinas aprovadas”, disse o órgão, por meio de nota.