Adenomiose: conheça a doença que é muito comum em mulheres em idade fértil

As mulheres são freqüentemente acometidas por doenças do aparelho reprodutor e que podem ocorrer durante os anos férteis e, às vezes, depois da menopausa. A adenomiose é uma dessas condições e muito comum em mulheres em idade fértil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada dez mulheres no mundo pode ter a doença no período reprodutivo. No entanto, é importante ressaltar que muitas mulheres podem ter adenomiose sem apresentar sintomas significativos ou sem serem diagnosticadas adequadamente.

O ginecologista Luis Otávio Manes, explica que a adenomiose é uma doença genética, hereditária e que, portanto 50% das filhas de mulheres que têm essa condição também são portadoras da doença. “É uma doença caracterizada pelo crescimento de um tecido que chamamos de endométrio, que é o tecido responsável pelo sangramento durante o ciclo menstrual da mulher, dentro da musculatura do útero. A adenomioseé alimentada por um hormônio que normalmente aparece em mulheres após os 40 anos, mas que pode apresentar em qualquer fase da vida reprodutiva”, esclarece.

Os sintomas da adenomiose incluem dor pélvica crônica, cólicas menstruais intensas, sangramento menstrual abundante e desconforto durante as relações sexuais. Ainda de acordo com o especialista, é uma doença crônica e de avanço progressivo. “Devido à condição, as mulheres têm cólicas menstruais cada vez mais intensas, porque começam a menstruar de dentro da musculatura, um local que não tem essa função, por isso, o sangramento aumenta consideravelmente. É uma doença que tende a se estabilizar e ter uma diminuição dos sintomas após a chegada da menopausa”, explica.

Luis Otávio Manes, afirma ainda, que a adenomiose é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento. “Quando especialmente uma mulher jovem tem a doença em estágio avançado e com muito sangramento, muitas vezes é necessário fazer a remoção do útero. E para aquelas que ainda não tiveram filhos e que está no início da fase reprodutiva é uma situação traumática. É fundamental que as mulheres estejam atentas aos sinais de alerta e busquem ajuda médica se apresentarem sintomas relacionados à adenomiose. Um diagnóstico precoce e um plano de tratamento adequado podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas por essa condição”, finaliza o ginecologista.